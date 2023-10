L’uomo sottoposto dal Tribunale di Forlì alla misura degli arresti domiciliari nel contesto di un procedimento per ipotesi d’accusa di “atti persecutori”, è stato notato passeggiare in una via distante dalla propria abitazione

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rimini Principale, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi d’accusa di evasione un 42enne italiano. L’uomo infatti, sottoposto dal Tribunale di Forlì alla misura degli arresti domiciliari nel contesto di un procedimento per ipotesi d’accusa di “atti persecutori”, è stato notato passeggiare in una via distante dalla propria abitazione, pur non risultando avere alcuna autorizzazione ad uscire, come appurato dal personale operante.

Pertanto, al termine dei relativi accertamenti, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del Giudizio direttissimo previsto per questa mattina.