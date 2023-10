37 i veicoli fermati nei controlli del fine settimana, 13 le patenti sospese per guida in stato d’ebbrezza

Alla vista della paletta, con cui gli agenti della Polizia Locale gli intimavano di fermarsi per un normale controllo, ha schiacciato l’acceleratore con una manovra rischiosa, urtando con il parabrezza la paletta e scappando dal posto di blocco. Dopo una fuga pericolosa, durata circa 20 minuti, con sorpassi a destra e diverse situazioni di rischio per la circolazione, l’uomo alla guida del suo veicolo, è stato fermato e sottoposto al test dell’etilometro. Positivo all’esame è stato sanzionato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

E’ quanto accaduto nel servizio della Polizia Locale di Rimini, nella notte tra sabato e domenica scorsa, quando gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno fatto un posto di controllo a Miramare in via Martinelli, all’incrocio con Via Principe di Piemonte, nel quale sono stati controllati 37 veicoli. Un servizio organizzato dalle divise comunali, per il consueto controllo della circolazione nelle strade del territorio comunale e la prevenzione degli incidenti stradali, causati dalla velocità e dalla guida in stato d’ebbrezza.

14 le sanzioni elevate dalla pattuglia, contestate ad altrettanti conducenti trovati positivi all’etilometro. Per cinque di loro quella più lieve, legata solo alla violazione di tipo amministrativo, che prevede la multa di 544 euro, il ritiro della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di sei punti. Otto persone invece si sono viste notificare la sanzione più grave prevista dall’articolo 186 (comma 2 lettera “B”), per il quale la sospensione passa da sei mesi a un anno, i punti decurtati diventano 10 e viene fatta una denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto si tratta di una violazione di tipo penale. Due sono invece i neopatentati che con l’alt dei vigili si sono visti arrivare anche una multa di 169 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente.

Tra i controllati – e positivi al test – anche l’uomo (classe 70) arrestato per resistenza come prevede l’articolo 337 del Codice penale, che ha impegnato la pattuglia nella pericolosa fuga tra Rimini e Riccione. Il 53 enne, risultato anche con precedenti specifici per il reato di guida in stato di ebbrezza e guida con patente revocata, comparirà oggi al processo dinanzi al Giudice del Tribunale di Rimini.