L’amministrazione comunale si rivolge Pulizia agli enti pubblici, ai gestori di infrastrutture stradali pubbliche e alle associazioni degli agricoltori

Ieri mattina il Settore Infrastrutture e Qualitá Ambientale del Comune di Rimini ha inviato una comunicazione agli enti pubblici e ai gestori di infrastrutture stradali pubbliche, per chiedere di prestare la massima attenzione alla manutenzione e pulizia dei fossi stradali. Una richiesta, che è indirizzata anche ai proprietari e ai conduttori di terreni agricoli, per quanto riguarda la costante manutenzione e pulizia dei fossi di guardia e di quelli interpoderali, dei terreni e degli stabili agricoli.

Si tratta di un’attività, posta a carico di tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari, conduttori, gestori di immobili, terreni e infrastrutture pubbliche, affinché vengano attuati tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per mantenere in uno stato di massima efficienza il reticolo di canali e fossi

Un impegno importante, previsto anche dal “Regolamento sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio”, con cui si disciplina la tenuta e la cura dei fossi stradali, di guardia e di quelli interpoderali, dei tombinamenti e qualsiasi altra sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso.

La comunicazione, inviata per prevenire il rischio idrogeologico e per evitare disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, si estende anche ai proprietari dei fondi agricoli, che devono provvedere anche ad un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, alla pulizia di fossi e tombinamenti che circondano o dividono i terreni, nonché allo sfalcio dell’erba e della vegetazione spontanea e alla rimozione del materiale depositato da eventuali piene per assicurare l’efficienza idraulica dei fossi di scolo.

“Abbiamo sempre avuto piena collaborazione con tutti gli enti preposti per questa attività di manutenzione indispensabile – ricorda, l’assessora all’ambiente Anna Montini – per mantenere in efficienza il reticolo idrografico e per prevenire i rischi idrogeologici. Abbiamo tutti il dovere di impegnarci con questo tipo di manutenzioni, sia Enti pubblici sia soggetti privati, per garantire la massima sicurezza dei cittadini e prevenire qualsiasi forma di disagio. Si tratta di semplici interventi di manutenzione ma indispensabili per contribuire alla salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio.”

Il Regolamento e le mappe tematiche riportanti i fossi principali sono consultabili alle pagine web del Comune di Rimini:

www.comune.rimini.it/servizi/gestione-dei-fossi

www.comune.rimini.it/amministrazione/statuto-e-regolamenti/ambiente/regolamento-la-gestione-dei-suoli-prevenzione-del-rischio