Prevista nella giornata di lunedì prossimo, per consentire lo smontaggio di una gru

E’ stata disposta, per lunedì prossimo 16 ottobre, una chiusura totale al traffico veicolare – nelle ore diurne – della Via Principe Amedeo, nel tratto che va dalla via Climene alla via Spica. Una necessaria e temporanea modifica alla circolazione prevista per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, per consentire la sosta di un autogrù, utilizzata per le operazioni di smontaggio di una gru edile al cantiere posizionato in quella zona.

Durante l’esecuzione di questi lavori è disposto un divieto di transito in quel tratto di strada, dalle 8,30 del mattino fino alle ore 20, che riguarda tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, i residenti, i mezzi di polizia e di soccorso.

Per consentire un migliore deflusso della circolazione, nelle ore della chiusura, è stato previsto anche un senso unico provvisorio sulla Via Pisani, nel tratto compreso tra la Via Principe Amedeo e la Via Sagrado, in direzione Ravenna- Rimini, ovvero opposto a quello normalmente in vigore.

La chiusura di Via Principe Amedeo verrà temporaneamente interrotta dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per consentire il passaggio dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale.