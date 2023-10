Con l’accordo tra le parti di rinuncia reciproca al contenzioso va dunque a chiudersi una vicenda che ha le sue radici nel 1948

La Giunta comunale nell’ultima seduta ha deliberato la definizione in via definitiva e risolutiva del contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione e Consiglio di Stato tra il Comune di Rimini e la società Rema (Ricostruzione Edilizia Marina Adriatica srl), riguardante la titolarità di alcune aree poste in fregio al lungomare nella zona di Marina Centro. Con l’accordo tra le parti di rinuncia reciproca al contenzioso va dunque a chiudersi una vicenda che ha le sue radici nel 1948, anno in cui quelle aree furono trasferite alla società REMA e oggetto di una prima controversia già nel 1951. Una vicenda tornata poi al centro di contenzioso nel 2003 fino all’attuale definizione della vertenza.

Le aree in oggetto sono inserite nel programma di valorizzazione del Parco del Mare (tratto 1).