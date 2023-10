Tutte le vie in cui è disposta la chiusura temporanea

In occasione dell’undicesima edizione della festa del Borgo Sant’Andrea “Borgomondo, dal borgo al mondo” che si svolge in concomitanza con la ricorrenza di San Gaudenzo, è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare (eccetto autorizzati) e il divieto di sosta con rimozione nel periodo dalle ore 14 di venerdì 13 ottobre alle ore 06 di lunedì 16 ottobre nelle vie:

– Montefeltro, da piazza Mazzini a via Lavatoio;

– Delle Fosse, intera via;

– Saffi, intera via;

– Cignani, intera via;

– Del Cardellino, nel tratto dalla via del Piviere alla via dell’Usignolo;

– Dell’Usignolo, intera via;

– Dell’Ospizio, intera via;

– piazza Mazzini, nell’area a monte delle vie Circonvallazione Occidentale/Circonvallazione Meridionale;

– Melozzo da Forli’, da via Saffi a via Veronese;

– Monte Titano, da via Saffi a via Bramante;

– Covignano, da via dell’Allodola alla via Saffi;

– Dei Carracci, intera via;

– Palmezzano, intera via;

– Veronese, da via Melozzo da Forlì a via Palmezzano.

Nel periodo di svolgimento degli eventi in questa area è istituito anche il divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini anche se condotti a mano.

Inoltre, nel periodo dalle ore 14 di giovedì 12 ottobre alle ore 14 di lunedì 16 ottobre è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta delle aree di parcheggio in via Melozzo da Forlì e delle due aree parcheggio di via Cignani, in prossimità di via Saffi.