A Le Befane Shopping Centre di Rimini scende in campo lo sport! Il centro commerciale per tutta la settimana in corso, sino al 15 ottobre 2023, apre i propri spazi alla pratica del Super Spikeball, uno sport divertente, semplice, inclusivo e quindi ideale per avvicinare giovani e giovanissimi alla pratica del volley. Parola di Andrea ‘Lucky’ Lucchetta, celebre pallavolista della nazionale italiana che negli anni ’90 ha vinto praticamente tutto, oggi telecronista e testimonial dello Spikeball e ideatore dell’omonima serie di animazione prodotta da Rai Kids e Lucky Dreams, scritta da Lucchetta con Mario Bellina, Andrea Fazzini per la regia di Marco Storani.

Proprio Andrea Lucchetta sarà ospite d’eccezione alle Befane di Rimini venerdì 13 ottobre 2023 quando, nel pomeriggio, incontrerà i ragazzi e le ragazze per promuovere questa disciplina: “Lo Spikeball – racconta Lucchetta – è un nuovo modo di avvicinarsi allo sport: bisogna schiacciare la palla, divertendosi come vuoi, senza schemi, ognuno con il proprio gioco, il proprio metodo e i propri tempi».

A proporre l’attività sportiva durante la settimana sono gli istruttori della PGS OMAR Volley Rimini che coinvolgeranno i partecipanti in tante partite appassionanti e momenti ludici propedeutici al gioco della pallavolo. Domenica 15 ottobre, infine, la settimana dedicata al Super Spikeball si chiuderà con il laboratorio LuckyLab.

Ingresso libero.