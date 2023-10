L’itinerario prevede tappe a Birkenau, Auschwitz e Cracovia

Sono partiti alle prime ore del mattino con destinazione Polonia gli studenti protagonisti del viaggio studio promosso nell’ambito dell’attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. Il gruppo è formato da 48 ragazze e ragazzi delle scuole superiori della città, accompagnati da Laura Fontana, responsabile dell’Attività di educazione alla Memoria e rappresentante per l’Italia del Memoriale della Shoha di Parigi e quest’anno dal Sindaco Jamil Sadegholvaad. I ragazzi faranno base nella città di Oswiecim, da dove partiranno le visite per Birkenau e Auschwitz, per poi spostarsi a Cracovia. I ragazzi saranno anche coinvolti in attività di confronto e racconto, per elaborare ed esprimere l’intensa esperienza di questi giorni.

Il viaggio studio rappresenta la tappa conclusiva del percorso formativo iniziato a novembre 2022 dal titolo “La guerra ha volto di donna? Combattere, resistere, sopravvivere e morire sotto le dittature nazionalsocialista e fascista” e che ha visto la partecipazione di 122 studentesse e studenti delle classi quarte dei licei e istituti secondari di secondo grado. Il primo viaggio studio nei campi di concentramento fu promosso dal Comune di Rimini nel 1964, quasi 60 anni fa, prima città in Italia a promuovere l’Attività di Educazione alla Memoria. Da allora circa 2.800 ragazzi e ragazze negli anni hanno avuto l’opportunità di vedere con i propri occhi i luoghi dell’orrore, in Italia e in Europa.