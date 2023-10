All’interno del veicolo del 23enne sono state trovate altre 20 dosi

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del dipendente NOR hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio un italiano 23enne, che poco prima era stato controllato dai militari durante un mirato servizio antidroga nei pressi di una nota discoteca riminese.

Nel corso dell’attività, i militari operanti appuravano che il ragazzo, nel bagagliaio aperto della sua auto, aveva predisposto un vassoio con due strisce di ketamina, pronte per essere consumate. Dalla successiva perquisizione è stato inoltre trovato in possesso di altre 20 dosi di ketamina racchiusa in involucri di carta e una di hashish.

L’uomo, quindi, è stato tratto in arresto e trattenuto preso le camere di sicurezza a Rimini in attesa del Giudizio direttissimo prevista per questa mattinata.