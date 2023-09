È in distribuzione in questi giorni il volantino informativo alle 2500 utenze interessate, mentre il 26 settembre si svolgerà un incontro pubblico e dal 2 ottobre sarà consegnato il kit completo per il sistema domiciliare, che inizierà il 20 novembre

Al via l’attivazione del sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” anche per la zona Bordonchio di Bellaria- Igea Marina. Prosegue dunque il passaggio al “porta a porta”, voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente e che permetterà di migliorare il decoro urbano.

Si tratta del sistema domiciliare, che partirà 20 novembre e prevede la raccolta “porta a porta” di tutte le tipologie di rifiuti (organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro) attivo già per oltre 8000 utenze in tutto il comune.

La nuova modalità di raccolta rifiuti coinvolgerà 2500 utenze nella zona della zona di Bordonchio che in questi giorni sono destinatarie da parte di Hera del volantino informativo nel quale si ricorda che il 26 settembre si svolgerà un incontro pubblico con i cittadini nella sala parrocchiale di Bordonchio (piazzale Don Giovanni Verità, 3) per presentare le novità. Sarà l’occasione anche per informare gli utenti che le dotazioni (contenitori e calendario) saranno consegnate esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega. Per agevolare i cittadini, il modulo delega è stato già inserito da Hera nell’informativa recapitata.

Poi, dal 2 ottobre, inizierà la consegnadei kit – che comprende contenitori e la guida-calendario, insieme al Rifiutologo – da parte degli operatori incaricati da Hera, facilmente identificabili grazie al tesserino di riconoscimento.

Dal 28 novembre si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali.

Ricordiamo che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it.