Tante le novità previste, con importanti inasprimenti delle sanzioni

Sono diverse le novità introdotte dal Consiglio dei ministri che ieri ha approvato il nuovo testo del codice della strada. Un testo che il prossimo ottobre dovrà essere discusso in Parlamento e che include una stretta importante su diverse regole. Previsto un abbassamento della tolleranza per tanti comportamenti, con multe più salate che raddoppiano o triplicano in alcuni casi e sanzioni più severe, soprattutto per i comportamenti recidivi.

L’inasprimento delle sanzioni, finalizzato a una maggiore sicurezza, riguarda in particolare diversi articoli del Codice tra cui: