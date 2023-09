Il bilancio dei controlli alla circolazione stradale: circa 60 i veicoli controllati

Sono stati circa 60 i conducenti fermati e sottoposti alla prova dell’etilometro, nei diversi servizi dalla Polizia Locale di Rimini, organizzati per il fine settimana. Un’attività di contrasto alla guida in stato d’ebbrezza, messa in campo con differenti posti di controllo sia dal reparto Mobilità, che dalla squadra di Polizia Giudiziaria. Controlli per i quali 15 conducenti hanno dovuto consegnare la propria patente di guida perché trovati positivi all’alcol test.

I posti di blocco sulla strada, finalizzati al monitoraggio della circolazione e alla prevenzione degli incidenti stradali, sono fatti in via Tripoli, all’altezza di via delle Officine (squadra di PG) e in via Principe di Piemonte, all’altezza di via Adria (reparto Mobile).

Due aree distinte del territorio comunale nelle quali sono transitati diversi conducenti, alcuni dei quali con un tasso alcolemico non conforme a quanto dispone il Codice della Strada. Sono 15 infatti le sanzioni che complessivamente sono state contestate e che hanno previsto il ritiro della patente di guida in quanto lo strumento ha registrato valori oltre la norma, fino anche a 2,50 grammi per litro, valore massimo della serata che ha fatto registrare un conducente alla guida di un autovettura.

Sono state 7 le sanzioni di tipo amministrativo per le quali l’art 186 (comma 2 Lett. A) prevede il ritiro della patente di guida da 3 a 6 mesi, una sanzione di euro 544 e la decurtazione di 10 punti dalla patente. 9 invece quelle che rientrano nella violazione più grave, di tipo penale (comma 2 Lett.B dello stesso articolo) per la quale oltre al ritiro immediato della patente di guida, si procede con la decurtazione di 10 punti e una denuncia in stato di libertà all’ Autorità Giudiziaria. Denuncia che può anche confluire nella scelta volontaria da parte del conducente, dei lavori di pubblica utilità. Una di queste sanzioni ha fatto scattare anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.Tra i fermati c’è stato anche un giovane conducente che è stato segnalato alla Prefettura (art 75 DPR 309/90) perché trovato in possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente per uso personale.