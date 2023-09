Ecco i termini per la presentazione delle candidature

E’ aperta la procedura pubblica di acquisizione delle candidature all’elezione dei cinque componenti che faranno parte del Comitato dei Garanti per l’ammissibilità del Referendum Consultivo Comunale, così come previsto dallo statuto comunale e dal regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo Comunale.

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Rimini entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 2023 e l’invio dovrà avvenite tramite PEC (all’indirizzo direzione1@pec.comune.rimini.it)

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze giuridico amministrative e si trovino in posizione di imparzialità ed indipendenza dagli organi (di indirizzo politico amministrativo e gestionali) del Comune. Costituisce requisito minimo per la presentazione delle candidature il possesso del diploma di laurea (laurea del vecchio ordinamento o la laurea specialistica o la laurea magistrale in materie giuridiche ed economiche). Alla candidatura dovrà inoltre essere allegato il curriculum vitae et studiorum, redatto sullo schema che si trova nell’apposita sezione del sito (Comitato dei Garanti per l’ammissibilità del Referendum Consultivo Comunale | Comune di Rimini).

Cos’è il Comitato dei Garanti per l’ammissibilità del Referendum Consultivo Comunale

Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all’Amministrazione locale, il Referendum consultivo. Il ricorso al referendum consultivo comunale è ammesso su materie di rilevanza generale interessanti la collettività e di esclusiva competenza locale con esclusione di quelle indicate all’art. 5 dell’apposito regolamento.

Ogni richiesta di referendum comunale deve essere vagliata dal Comitato dei Garanti per l’ammissibilità del Referendum Consultivo Comunale.

Questo organismo, previsto dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale, viene eletto dal Consiglio Comunale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

È costituito da cinque membri in possesso di adeguati requisiti di preparazione giuridico amministrativa, che devono trovarsi in posizione di imparzialità e indipendenza dagli organi del Comune.