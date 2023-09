L’uomo aveva addosso 6 grammi di hashish

Nel pomeriggio di ieri, i militari Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza un giovane, di origine nordafricana e senza fissa dimora, per l’ipotesi d’accusa del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante l’ attività svolta per il controllo capillare delle aree a maggior affluenza turistica, con particolare sensibilità alle fermate della Metromare, nello specifico in quella prospiciente la Stazione ferroviaria, i militari hanno osservato, a distanza, una cessione di hashish tra due soggetti. Gli stessi sono stati subito bloccati e controllati, e l’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura in quanto ritenuto assuntore, per le conseguenti determinazioni amministrative.

L’altro soggetto fermato è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale i Carabinieri hanno rinvenuto stupefacente per un totale di circa 6 grammi, nonché circa 20 euro in contanti, ritenuti verosimile provento della presunta attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, quindi, è stato tratto in arresto e trattenuto preso le camere di sicurezza a Rimini in attesa del Giudizio direttissimo prevista per questa mattinata.