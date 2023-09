AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che al 31 agosto i passeggeri totali in Romagna che “hanno volato da Rimini” sono 202.170 di cui 1.714 di aviazione generale. Il tasso di riempimento (LF: load factor) complessivo da inizio anno è pari al 89%: il picco si ha con Kaunas (Lituania) con circa 354 passeggeri a volo e un LF del 93,7% da inizio Summer Season; seguono le due rotte polacche Varsavia e Cracovia rispettivamente con LF del 92,4% e 91,3% (Cracovia registra 358 passeggeri per volo con un LF pari a 91,3% in quanto vola con aerei più grandi). Riga con Airbaltic registra nei mesi di luglio e agosto un LF del 94,7% con 19 voli. L’incremento dei passeggeri commerciali registrato nei primi 8 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 è di +36%. L’incremento di Ryanair nello stesso periodo del 2023 rispetto al 2022 è stato del 21,7%.

Da inizio anno Ryanair rappresenta il 71,2% del traffico commerciale e Wizzair il 20,8% (complessivamente le due compagnie low cost insieme pesano per 92,0%). Il traffico proveniente dall’Area Schengen è pari al 66,6%, mentre quello Extra Schengen è pari al 33,4%. Il traffico estero è pari al 81,8% mentre quello domestico rappresenta il 18,3%. Il primo mercato risulta essere l’Italia (18,3%), seguito dall’Albania (18,0%), dall’Ungheria (circa 10,7%) e dal Regno Unito (9,8%). Dalla tabella si registra un incremento del numero di passeggeri per movimento nel 2023 rispetto al 2022 sia a livello generale (160 contro 147) sia a livello di singole compagnie aeree. Ad esempio, il riempimento medio di Ryanair Area Schengen è passato da 155 passeggeri per movimento nel 2022 a 169 passeggeri per movimento nel 2023 (con riferimento a Ryanair Area extra Schengen, il riempimento si riduce leggermente perché i voli raddoppiano passando da 2 voli settimanali nel 2022 a 4 voli settimanali nel 2023).

Nel mese di agosto invece i passeggeri totali che “hanno volato da Rimini” sono 47.812 di cui 381 di aviazione generale. Il tasso di riempimento di agosto è pari al 90,4%. L’incremento dei passeggeri commerciali registrato a agosto 2023 rispetto a agosto 2022 è di +25%. L’incremento di Ryanair nel mese di agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2022 è stato del 25,9%.

Con riferimento, invece, al confronto con il 2019 si registra un calo del -27% rispetto ai dati di fine agosto, con una differenza negativa di -73.198 passeggeri commerciali. Mancano all’appello rispetto a agosto 2019 circa 165.843 passeggeri che per le note vicende della guerra in Ucraina non possono ora volare in Europa (145.568 russi; 18.555 ucraini e 1.720 bielorussi). Con questi passeggeri la differenza, anche rispetto al 2019, sarebbe stata ampiamente positiva. Al netto dei passeggeri commerciali di quest’ultimi Paesi, infatti, gli altri mercati sono cresciuti complessivamente di +88,7% rispetto ai volumi di fine agosto del 2019. Ad esempio, nei primi 8 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, Ryanair è cresciuta per circa +123%; Wizzair, che non c’era nel 2019, ha contribuito a far crescere i volumi dell’Albania del +61,7%.