L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta di quelle famiglie a cui la scuola aveva comunicato la modifica dell’orario scolastico delle classi frequentate dalle proprie figlie e figli, spostandolo alle ore 14.

Potenziare il diritto allo studio tramite un servizio aggiuntivo di trasporto scolastico per agevolare la frequenza dell’orario scolastico lungo alla scuola primaria di primo grado “Marvelli” di Covignano. Questo l’obbiettivo dell’investimento aggiuntivo con cui la Giunta del Comune di Rimini ha risposto alle richieste di quelle famiglie a cui la scuola aveva comunicato la modifica dell’orario scolastico delle classi frequentate dalle proprie figlie e figli, spostandolo alle ore 14.

Il trasporto scolastico rappresenta una delle voci fondamentali del diritto allo studio, ancora più importante per le alunne e gli alunni che vivono nelle zone più decentrate, e per un istituto scolastico – il “Marvelli” – che, per ampiezza di stradario e collocazione geografica, presenta necessità peculiari. Un servizio che la Giunta ha voluto ulteriormente potenziare, consapevole dei vantaggi che tale servizio offre anche in termini di sicurezza per i minori, sostenibilità ambientale e supporto agli impegni delle famiglie e quindi alla conciliazione dei loro tempi di vita e di lavoro.

Un impegno importante che ha richiesto un lavoro di programmazione a tutti i livelli, dall’indirizzo politico, a quello tecnico ed economico finanziario. Proprio per questo, aldilà di una risposta adeguata ad un bisogno contingente, l’impegno e l’auspicio del Comune è che in futuro vi possa essere, nel raccordo con gli organismi scolastici, una programmazione preliminare efficace, che favorisca l’individuazione di soluzioni in tempi più rapidi, a beneficio delle famiglie e delle comunità in cui le scuole sono inserite.