I lavori riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza di 18 strade individuate dai tecnici del Comune

E’ stata approvata dalla Giunta la variante al progetto denominato “lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini – anno 2022 – 2° intervento”. Un progetto che prevede la riqualificazione del manto stradale in 18 strade del territorio comunale.

I lavori nello specifico riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza di 18 strade individuate dai tecnici del Comune, tra quelle che necessitano di manutenzione ordinaria, per un degrado delle pavimentazioni stradali.

In particolare i lavori riguardano, in una prima fase: la via Plava (già realizzata) la via Redipuglia (già realizzata); via Emilia 201, via Amola, via J. Lennon, Parcheggio in via Vienna, Via Conforti, vicolo Gioia, ia Buonamici, via Olmo.

E in una seconda fase già prevista nel progetto: la via De Amicis, via Prampolini, via San Leo; via Tristano e Isotta, via Tobruk, via Due Palme, via Marebello e via Perugini.

I lavori, avranno inizio a partire dalla prima decade di settembre e saranno conclusi entro un paio di mesi, con un costo complessivo di euro 182 mila.

“Questo intervento, che rientra nel piano annuale della manutenzione ordinaria degli asfalti – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli – si aggiunge agli 11 interventi già noti e programmati sempre tra settembre e ottobre prossimo, per i quali verranno riqualificati i tappeti d’asfalto in altrettante vie del territorio comunale. Un intervento, già comunicato nei giorni scorsi, che riguarda una superficie aggiuntiva di oltre 40 mila mq., individuato nell’ambito del nuovo coordinamento con le maggiori ditte che si occupano dei sotto servizi e che si faranno carico dei costi dell’operazione.”