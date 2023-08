I controlli da parte della Polizia di Stato sono scattati in zona Piazzale Cesare Battisti

Nel primo pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato di Rimini ha deferito in stato di libertà un cittadino straniero, senza fissa dimora, resosi responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

Nello specifico, alle ore 14.20 circa, una volante della Questura di Rimini in perlustrazione della zona di Piazzale Cesare Battisti procedeva al controllo di alcuni soggetti intenti a bivaccare nei pressi di un ristorante di quella zona.

In particolare, il soggetto, durante il controllo, estraeva delle carte di credito a lui non intestate ed in riferimento ad esse riferiva che appartenevano a suo cugino.

Tale circostanza insospettiva gli agenti che immediatamente approfondivano le verifiche.

In questo frangente il soggetto si dava alla fuga, ma prontamente veniva rincorso e fermato, anche se continuava a scalciare, sbracciarsi e spintonare i poliziotti.

In virtù dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura, dove si appurava la provenienza illecita delle carte di credito, in quanto provento di furto, motivo per cui lo straniero veniva denunciato in stato di libertà per i reati sopra indicati.