Madrina delle Miss Matilde Brandi, tra gli ospiti Dondarini Dalfiume e Beppe Convertini

Tre corone per tre splendide donne di tre generazioni, a Riccione si è celebrata ieri sera la bellezza senza età nella finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over riservata alle donne, mamme e nonne dai 30 ai 60 anni più belle d’Italia, organizzata della New Meta Event.

Tre le categorie per le ambite corone: Miss Reginetta Over Junior riservata alla fascia di età dai 30 ai 40 anni, Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni e Miss Reginetta Over Senior dai 51 ai 60 anni.

45 bellissime e affascinanti donne, selezionate nei mesi scorsi in tutte le regioni d’ Italia, si sono sfidate a colpi di sorrisi e passerella davanti alla giuria e al folto pubblico presente nella serata finale nazionale, condotta brillantemente da Francesco Anania, nell’accogliente location turistica del Club del Sole di Riccione.

Ma scopriamo chi sono le tre Reginette d’Italia Over 2023:

Silvia Palama 32 anni di Cremona è Miss Reginetta Over Junior nella fascia di età dai 30 ai 40, insegnante di ballo e cantante.

Rossana Villani 42 anni di Bari, infermiera, è Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni.

Livia Cavallito 51 anni, libera professionista di Savona è Miss Reginetta Over Senior, nella fascia di età dai 51 ai 60 anni.

Madrina delle Miss l’amata ballerina, showgirl, conduttrice e attrice Matilde Brandi “La bellezza di una donna deve essere un valore aggiunto, questo l’insegnamento che mi diede a Domenica In un grande autore, Sergio Bardotti, mi diceva sempre che ero molto brava e che dovevo considerare la mia bellezza un plus, un dono di Dio, ed è questo il consiglio che dò alle donne e ragazze che vogliono intraprendere il mio mestiere”.

A decretare l’elezione delle Miss Reginette d’Italia Over una giuria di prestigio composta da tecnici, giornalisti, imprenditori e da personaggi del mondo della moda e dello spettacolo tra cui: il produttore cinematografico Michele Calì, la psicografologa della televisione di “Buona Domenica” Canale 5 e “Mattino in famiglia” Rai 1 Mirka Cesari, il chirurgo estetico Luca Grassetti, gli imprenditori Maurizio Petri e Flavio Insenga, Massimo Esposito editore del magazine di lusso e life style CityWorld, Elena Parmegiani giornalista di moda e costume di Velvet e per il Comune di Riccione Giovanni Morri.

Atteso ospite sul palcoscenico di Miss Reginetta Over Beppe Convertini attore e conduttore televisivo delle principali trasmissioni televisive del mattino di Rai Uno tra cui “Linea Verde” e “Azzurro. Storie di Mare”.

“L’Italia può vantare le donne più belle del mondo, io lo so bene girandola in lungo e in largo con i miei programmi televisivi e questo concorso è un ‘ulteriore conferma, stasera ho visto sfilare delle splendide donne che non dimostrano affatto la loro età anagrafica. – Ha detto Beppe Convertini– Ogni età della vita ha il suo fascino ed è’ bello mettersi in gioco continuamente. Miss Reginetta Over è una piccola sfida di bellezza che permette a molte donne di viaggiare e di divertirsi insieme, complimenti al patron Alessio Forgetta per aver ideato un concorso nazionale che non esisteva e che crea tanta gioia e consensi “.

Applauditissima l’esibizione del duo comico Dondarini Dalfiume, Dondarini schietto e sanguigno, Dalfiume stralunato e impacciato hanno divertito e appassionato il pubblico presente con la loro intelligente comicità.

Presentato anche il trailers del nuovo film di Michele Calì tra i principali partner di Miss Reginetta d’Italia nella scoperta di nuovi talenti da lanciare nel cinema. Michele Calì reduce dal successo di “Un amore così grande” con la partecipazione de Il Volo che ha battuto i record di audience televisivi, presenterà il 4 settembre a Venezia il suo ultimo lavoro “InFiniti” girato a Recanati con la partecipazione delle Miss Reginetta d’Italia degli anni scorsi.

Le Miss Over passano ora il testimone alle giovanissime 80 ragazze appena arrivate a Riccione per la finalissima di Miss Reginetta d’Italia 2023 domenica 3 settembre.

Tra gli eventi di avvicinamento alla finale del concorso, aperti al pubblico al Palazzo del Turismo di Riccione con inizio alle ore 21,30, ricordiamo: mercoledì 30 agosto la prefinale di Miss Reginetta d’Italia 2023, dove le giovanissime ragazze in lizza verranno selezionate per i quaranta posti al sole della finalissima e venerdì 1 settembre sfilata di moda delle Miss in gara con i migliori brand italiani

Numerosi gli ospiti e gli artisti che si esibiranno durante gli spettacoli della bollente settimana di Miss Reginetta d’ Italia tra cui: Manuela Arcuri, Delia Duran, Dondarini Dalfiume, Roberto Farnesi, Sara Croce, Pago, Max Cavallari, Giovanni Cacioppo, Massimo Boldi, Serena Enardau ..