L’uomo ha aggredito gli egenti dando loro calci, morsi e graffi

La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero regolare sul territorio nazionale, per i reati di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nello specifico, alle 10.15 circa, è arrivata una chiamata al 112 nella quale veniva segnalato un soggetto che aveva tentato di asportare una bicicletta da un negozio in zona Rivazzurra.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, individuavano nei pressi dell’esercizio commerciale un uomo circondato da alcune persone che corrispondeva alla descrizione ricevuta.

In particolare, il titolare del negozio riferiva che mentre si trovava all’interno dell’esercizio commerciale, notava una persona che prelevava una bicicletta dalla rastrelliera espositiva e tentava di allontanarsi a piedi con il mezzo ma veniva raggiunto dal titolare e da altre persone accorse in aiuto. Il titolare riusciva a rientrare in possesso della bicicletta appena sottrattagli e l’uomo si allontanava. Trascorsi pochi minuti il soggetto si ripresentava nel negozio inveendo contro il proprietario e affermando che la bicicletta era di sua proprietà.

All’arrivo dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini, lo straniero tentava di allontanarsi ma veniva prontamente bloccato. Per tutta risposta l’uomo iniziava ad inveire contro gli agenti urlando frasi incomprensibili, scagliandosi contro di loro con calci e dando morsi e graffi. Il comportamento aggressivo dell’uomo procurava lesioni guaribili in 5 giorni ad entrambi i poliziotti intervenuti.

Il soggetto bloccato e fatto salire sulla volante, continuava con il suo comportamento aggressivo anche nel corso della traduzione in Questura e della sua permanenza nelle camere di sicurezza.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo.