Al via la progettazione del nuovo impianto illuminotecnico a led del monumento bimillenario

Una nuova luce per uno dei monumenti simbolo della città. È in corso di affidamento alla Società Light Company di Firenze la progettazione della nuova illuminazione del ponte di Tiberio, monumento dalla storia bimillenaria e cartolina di Rimini nel mondo, da tempo al centro di un programma di interventi per la sua tutela e valorizzazione. Con questo nuovo progetto, l’Amministrazione vuole quindi proseguire in questo percorso, cercando attraverso un nuovo e moderno impianto di luci di esaltare i pregi architettonici del ponte – iniziato nel 14 d.C. sotto Ottaviano Augusto completato nel 21 d.c. con Tiberio – e considerato uno dei gioielli di epoca romana tra i più importanti d’Italia.

Il progetto prevede di dotare il ponte di una illuminazione omogenea, andando a sostituire sia l’impianto dedicato già presente a lato monte sia i corpi illuminanti ormai datati presenti sul lato opposto. Sarà quindi utilizzata una nuova illuminazione con tecnologia a LED, che oltre a valorizzare il monumento consentirà di operare anche un risparmio energetico e limitare i consumi.

Trattandosi di un bene di notevole interesse culturale, il progetto elaborato dalla società specializzata in accordo con l’Amministrazione Comunale dovrà essere sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Il progetto una volta elaborato sarà messo a base di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti.

“Con l’affidamento della progettazione compiamo un primo passo verso la realizzazione di un nuovo importante intervento che nasce dalla volontà di proseguire nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Il Ponte di Tiberio rappresenta uno dei gioielli della città, simbolo dell’antica storia che Rimini ha alle spalle, ma allo stesso tempo simbolo della traiettoria che la città ha deciso di percorrere per il futuro. Dopo la chiusura del traffico veicolare del Ponte, restituito così ai pedoni, e dopo la realizzazione della piazza sull’acqua, che ha trasformato l’invaso in un luogo di incontro e comunità, l’obiettivo è quello di completare la riqualificazione con una illuminazione coordinata e sostenibile, anche nella prospettiva dell’intera rigenerazione dell’area verso il ponte canale prevista dalla strategia Atuss”.