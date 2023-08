L’importo complessivo dell’opera è di 350mila euro

Via libera all’ampliamento del cimitero di Sant’Andrea in Casale. L’opera, il cui importo complessivo è di 350mila coperto dal mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, entra nella fase finale ed è prossima all’apertura del cantiere. “Dopo l’approvazione progettuale, la concessione del mutuo e l’acquisizione delle metrature utili – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea – diamo seguito all’intervento che verrà realizzato nella zona a fianco dell’esistente, in direzione nord verso la strada Provinciale Riccione-Tavoleto. Il Piano Cimiteriale del Comune di San Clemente prevede un allargamento degli spazi in un comparto non soggetto a vincoli territoriali di inedificabilità. Le dimensioni della stessa – sulla quale insisteranno i futuri blocchi destinati ad accogliere i nuovi loculi disposti su cinque file – ha dimensioni di tutto rispetto: qui è previsto anche un nuovo accesso mediante la realizzazione di un tracciato collegato alla viabilità primaria. Elemento di pregio dei lavori, la collocazione in continuità sia architettonica sia estetica in rapporto all’edificato attuale e con l’obiettivo di aumentare la capacità di sepoltura. La struttura portante di ogni blocco conterrà – i loculi sono formati da elementi prefabbricati sovrapposti – cinque file verticali con 8 posti ciascuna in orizzontale. Il rivestimento sarà posato in marmo di Trani e le finiture esterne dei muri a intonaco tinteggiato, mentre la lattoneria risulterà in acciaio zincato preverniciato. L’area acquisita – voglio ricordarlo – è molto più grande del necessario: ciò consentirà di procedere in futuro con ulteriori ampliamenti, adeguando altresì le pertinenze delle tombe da campo”.

Cimitero San Clemente Capoluogo: sospesi i pagamenti del canone “Luce votiva”

“Portiamo a termine un altro intervento di particolare rilevanza – dice la Sindaca, Mirna Cecchini – e sul quale abbiamo concentrato la nostra attenzione amministrativa già da diversi mesi. Il cimitero di Sant’Andrea in Casale non è però l’unico destinato ad accogliere nuove opere. Relativamente a quello di San Clemente Capoluogo, siamo nelle condizioni di annunciare la redazione di un’unica soluzione progettuale, che includerà, accanto ai lavori di ampliamento, il rifacimento/ripristino dell’impianto elettrico, la sistemazione dei camminamenti pedonali e delle zone interne anche in accordo con la Sovrintendenza. Infine, in ragione del grave danno subito dalla rete elettrica cimiteriale e nell’imminenza della riattivazione “provvisoria” dell’illuminazione – ivi compresi i punti luce destinati alle lampade votive – l’Amministrazione ha deciso di sospendere tutti i pagamenti per i titolari dei contratti che non si vedranno addebitare alcun canone “Luce votiva” per l’anno 2023”.