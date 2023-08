Il lavoro sportivo trova nuove regole – Corso di formazione on line in programma tra settembre e ottobre

In programma un corso di formazione online sul tema: La riforma dello sport dilettantistico: aspetti giuridici, fiscali e lavoristici nelle giornate del 21 settembre 2023, ore 10.00 – 13.00, 28 settembre 2023, ore 10.00 – 13.00 e 5 ottobre 2023, ore 10.00 – 13.00

Il focus è interamente dedicato alla riforma dello sport nei suoi diversi profili, dalle nuove regole statutarie, ai profili civilistici e fiscali, alle novità sul lavoro sportivo. Infatti, lo scorso 1° di luglio 2023 sono entrate in vigore le norme, quella più importante disciplina la nuova figura del “lavoro sportivo” con l’abrogazione dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte Dirette e importanti riflessi sull’inquadramento dei collaboratori.

L’obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni pratiche necessarie per la programmazione della propria organizzazione con particolar riguardo ai contratti di lavoro sportivo, con un’analisi delle principali criticità e delle opportunità che stanno emergendo. Si affronterà anche il tema degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo le nuove disposizioni della Riforma dello sport già in vigore dal primo gennaio scorso. Il tutto con specifico riferimento alla possibilità introdotta per le società sportive di distribuire, con i limiti previsti dal decreto, fino all’80% dei propri utili. Il corso analizza le novità più rilevanti della riforma contenute nel D. Lgs. n. 36/2021, soffermandosi in particolare sul tema del lavoro sportivo e sulle disposizioni riguardanti gli enti sportivi dilettantistici. Responsabile scientifico del corso è il professor Fabio Fraternali

PRIMO MODULO WEBINAR

21 settembre 2023, ore 10.00 – 13.00

Docenti: Prof. Fabio Fraternali, Dott. Emanuele Possidente, Dott.ssa Roberta Ricci

I caratteri della riforma dello sport alla luce dei recenti decreti attuativi -Il nuovo lavoro sportivo

Enti sportivi e forme giuridiche

Il registro CONI

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche

Adeguamento degli statuti

Contribuzione INAIL

Contribuzione INPS

Personalità giuridica ASD

SECONDO MODULO WEBINAR

2 ottobre 2023, ore 10.00 – 13.00

Docenti: Prof. Fabio Fraternali, Dott. Emanuele Possidente, Dott.ssa Roberta Ricci

L’impresa sociale nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche Assenza di fine lucro e modifiche della riforma dello sport

Asd e Ssd i tratti distintivi

Figura dell’associato e/o tesserato

Disciplina fiscale degli enti sportivi

Attività commerciale connessa e non connessa agli scopi istituzionali

Tracciabilità delle somme

Orientamenti dell’agenzia delle entrate

Prevalenza dell’attività commerciale

TERZO MODULO WEBINAR

9 ottobre 2023, ore 10.00 – 13.00

Docenti: Prof. Fabio Fraternali, Dott. Emanuele Possidente, Dott.ssa Roberta Ricci

Sicurezza e visite mediche di idoneità lavoro

Arbitri e giudici di gara

Certificato del casellario giudiziale

I lavoratori sportivi aggiuntivi

Fiscalità degli enti sportivi

Le prestazioni pubblicitarie

Bilancio e rendiconto

DESTINATARI DEL CORSO

Segretari, dirigenti di società sportive, associazioni sportive, enti del terzo settore, cooperative, imprese, enti dello soprt e federazioni sportive, enti pubblici e funzionari , liberi professionisti interessati alla materia.

DOCENTI DEL CORSO

Prof. Dott. Fabio Fraternali: Alma Mater Studiorum Università di Bologna: docente in diritto delle associazioni e delle società sportive, Dott. In Legge -Revisore Legale – Dott. Commercialista

Dott. Emanuele Possidente: Dott. Commercialista circoscrizione del Tribunale di Rimini, Esperto in diritto e fiscalità dello sport dilettantistico

Dott.ssa Roberta Ricci Dott. Commercialista: Dott. Commercialista circoscrizione del Tribunale di Rimini, Esperta in diritto e fiscalità dello sport dilettantistico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione al corso online composto da tre lezioni al costo di euro 349,00 +IVA

Info presso Accademia Europea Società Cooperativa www.accademiaeuropea.net