Dal Meeting di Rimini alla MotoGp, dagli eventi business al Palacongressi agli appuntamenti musicali

L’onda di Ferragosto prosegue anche la settimana successiva e introduce una seconda parte di agosto e un avvio del mese di settembre trainato dai grandi eventi. Meeting di Rimini, RIM Rimini in Musica, il fitto calendario di appuntamenti business al Palacongressi (fra gli altri quelli di Alcolisti anonimi, Sintonie Audio Video Expo, Wake Up Call di Alfio Bardolla, EXPOAID 2023 – Io, persona al centro, Bruce Lipton & Gregg Braden, ° Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica), l’avvio della Sagra Musicale Malatestiana, la Riders’ Land che accompagna il Gran Premio Moto Gp, il Gran premio Nuvolari, Giardini d’autore e Transitalia Marathon, sono solo alcuni degli appuntamenti delle prossime settimane.

Secondo le rilevazioni sul campo ad opera di Visit Rimini: “Passato il Ferragosto le prenotazioni – commenta la direttrice Rimini Valeria Guarisco – stanno ancora arrivando e l’occupazione permane al di sopra del 90%. Sarà la settimana del Meeting dell’Amicizia, che sostiene le presenze a Rimini fino al 27 agosto, insieme con il posticipo delle vacanze da parte di molti. Settembre promette bene. Buone le presenze di ospiti tedeschi e olandesi. Gli eventi in programma, che vanno dal Moto GP a quelli del Palacongressi, integrano le presenze dei turisti. Se il tempo regge, sarà un buon settembre: Rimini, con i servizi aperti, potrà essere meta turistica per tutti coloro che non si sono potuti concedere una vacanza nella prima metà della stagione”.

Una programmazione di eventi e di appuntamenti sul territorio tra manifestazioni fieristiche, sportive, congressuali, musicali, gli appuntamenti consolidati e della tradizione che sostengono l’indotto per il territorio. Ecco alcuni dei principali eventi dal Meeting alla fine di settembre:

20 – 25 agosto 2023

Fiera di Rimini e altre sedi

Meeting dell’Amicizia fra i popoli

Il festival estivo di incontri, mostre, spettacoli, sport, eventi è una manifestazione a carattere internazionale che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede. La 44esima edizione del Meeting quest’anno verte sul tema “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, per riscoprire l’origine dell’amicizia infinita e gratuita, un invito a condividerla, a guardare i suoi frutti e a riflettere sul suo impatto, attuale e potenziale, nel mondo contemporaneo. Tra i tanti ospiti il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella (25 agosto) e poi ancora saranno ospitati un centinaio di convegni con circa 400 relatori italiani e internazionali, 16 le mostre previste e altrettanti gli spettacoli, molti dei quali si terranno nel Teatro Galli, nel centro storico di Rimini. Nella serata finale del 24 agosto saranno proclamati i vincitori della terza edizione del Meeting Music Contest, il contest musicale rivolto ad artisti e band musicali desiderosi di mettersi in gioco. Presidente di giuria Morgan, che a Rimini tiene inoltre uno stage formativo.

Orario: 10.30 – 24.00 Ingresso libero, a pagamento solo alcuni spettacoli.

Info: www.meetingrimini.org

domenica 20 agosto 2023

Rimini, viale Principe di Piemonte, 56/62

Elrow

Sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, ritorna Elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate la festa più pazza dell’anno punta al cielo e allo spazio con una grande astronave.

Dalle ore 16. Ingresso a pagamento. Info: 379 1342800 www.riminibeacharena.com

23 agosto – 15 settembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti, Ex- cinema Astoria, Lapidario romano del Museo della città

Festival teatrale e musicale ‘Le città Visibili – XI Edizione’

Giunto alla sua undicesima edizione, il Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, ospita gli artisti più importanti del panorama nazionale, portando lo spettacolo dal vivo, sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali. Fra gli artisti Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Claudio Morganti, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri.

Inizio spettacoli ore 21.30. Costo del biglietto da 5 a 15 €. Biglietti acquistabili sul sito del Festival. Info: www.lecittavisibili.com; info@lecittavisibili.com

sabato 26 e domenica 27 agosto 2023

piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

WanderLust- Summer edition

Evento dedicato alla creatività e all’artigianato nella splendida cornice della piazza sull’Acqua. Di fronte al maestoso ponte di Tiberio, arrivano artigiani, designer e artisti provenienti da tutta Italia, per un weekend all’insegna dell’artigianato di qualità. Accanto al mercatino dell’artigianato di qualità, food truck selezionati saranno pronti a deliziarvi dalla colazione alla cena, mentre un ricco calendario di workshop per adulti e bambini, esibizioni artistiche e installazioni, musica, animano l’intero week-end vicino al centro storico.

Orario: dalle 11 alle 22. Ingresso libero

30 agosto – 2 settembre 2023

Rimini, sedi varie

RIM – Rimini in Musica

Quattro giornate dedicate al mondo della musica in tutte le sue sfaccettature, tramite un vasto programma che prevede incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni per un’immersione nel mondo dell’industria musicale dal processo creativo alla distribuzione,nel magnifico contesto culturale della città di Rimini. Fra gli ospiti ci saranno: BEPPE CARLETTI E SERGIO REGGIOLI –TIROMANCINO – ANGELO BRANDUARDI – PUPI AVATI –FIO ZANOTTI –ANDREA MINGARDI E MAURIZIO TIRELLI – ANNA FALCHI – CRICCA –STEVE LYON MIMMO PAGANELLI E PATRIZIA CIRULLI –CELSO VALLI –DIEGO CUSANO – MATTEO CIVASCHI –MAX MONTI E MATTEO MUSSONI –STEFANO DI BATTISTA –CLAUDIO CARBONI – CRISTIAN “CICCI” BAGNOLI –PAOLO “UZO” VALLI –GIORDANO SANGIORGI – MAGENTA#9 –PERIPEZIE – EDSON –GIANTHEO –ANDREA FRESU – CLARISSA MARTINELLI – ALESSANDRO ANGRISANO –ALLE TATTOO – WILLY VECCHIATTINI –MONICA PANNACCI – ANGELO VALSIGLIO – SIMONE BORRELLI – DANILA SATRAGNO – MARTINA NASONI –KELLY JOYCE – LE DISTANZE – VIVATICKET – 8 NERO –SIEBENPUNKT

1 – 3 settembre 2023

Rimini Palacongressi

Raduno AA e AL-ANON

Convegno associativo

2 – 10 settembre 2023

Rimini, Piazzale Fellini sala congressi

The Riders’ land experience

Renzo Pasolini e…I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano

A 50 anni dalla morte di Renzo Pasolini, all’interno delle iniziative legate alla tappa MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini di Rimini vuole ricordare il grande pilota raccontando tutto il contenuto della sua eredità umana e sportiva con una mostra a testimonianza di come il motociclismo italiano si sia evoluto da quel lontano 1973 ad oggi. A pochi metri da dove le moto sfrecciavano sull’asfalto della rotonda del lungomare di Rimini, partecipando alle mitiche gare della Mototemporada Romagnola, verranno esposte alcune delle più importanti motociclette da gran premio dagli anni Settanta ad oggi, consentendo di toccare con mano anche i progressi tecnologici e le novità introdotte, frutto degli investimenti realizzati dalle case costruttrici negli ultimi 50 anni.

Orario: dalle ore 16 fino alle 23. Info: info@motoclubpasolini.it

settembre – dicembre 2023

Rimini, Teatro Galli e altre sedi

Sagra Musicale Malatestiana – 74a edizione

La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un evento culturale, fra i più longevi in Italia. Fulcro dell’evento i concerti sinfonici, ma il cartellone prevede anche concerti di musica antica, progetti speciali e i concerti di musica da camera in autunno.

Tre gli appuntamenti sinfonici di settembre:

7 settembre: Peace Orchestra Project, diretta da Riccardo Castro con una solista del calibro di Marta Argerich al pianoforte.

13 settembre: Royal Philharmonic Orchestra, guidata dalla bacchetta di Vasily.

22 settembre: Baltic Symphonic Orchestra diretta da Kristjan Jarvi.

Per la rassegna Percuotere la mente, al Teatro Galli si esibiscono Gavin Bryars Ensemble (9 settembre) e Roberto Cacciapaglia (17 settembre).

Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

8 – 10 settembre 2023

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Si scaldano i motori per la tredicesima edizione del Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, l’evento che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e milioni di telespettatori. Un weekend di straordinario spettacolo, dentro e fuori la pista nel cuore della Motor Valley, una terra appassionata a tutto ciò che ‘romba’ e dove i protagonisti delle spettacolari gare, sono i tanti campioni nati e cresciuti sul territorio.

Orario: 9:00 – 18:00. Ingresso a pagamento. Info: www.misanocircuit.com

venerdì 8 settembre 2023

Rimini, Lungomare Tintori

The Riders’ land experience

Red Bull Riders’ Night

Il Lungomare si veste a tema motori per uno show notturno di motocross freestyle con piloti che si esibiscono in evoluzioni aeree che stupiranno il pubblico.

sabato 9 settembre 2023

Rimini, sala convegni della Palazzina Roma di piazzale Fellini

The Riders’ land experience

Talk Show

Incontro – spettacolo con la partecipazione di piloti, giornalisti e personalità legate al mondo delle moto. Modera Boris Casadio, speaker ufficiale Misano World Circuit. Evento a cura del Motoclub Pasolini.

8 – 10 settembre 2023

Rimini, varie sedi

Festival della Cultura Sportiva

Seconda edizione dell’evento che intende creare spazi di discussione ed ascolto per gli amanti dello Sport con grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, per un weekend ricco di incontri, speech ecc. Info: www.facebook.com/sportellateit

15 – 17 settembre 2023

Rimini, Piazzale Fellini e Piazza 3 Martiri

33^ edizione del Gran Premio Nuvolari

Manifestazione internazionale di regolarità riservata alle vetture d’epoca. Le auto storiche, provenienti da tutto il mondo, sono impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto fanno tappa a Rimini dove sfilano in centro storico passando per Piazza Tre Martiri (a partire dalle ore 18.30 di sabato 16) e rimangono poi in mostra in piazzale Fellini.

Orario 15/09: arrivo ore 21:00 – 16/09: partenza ore 7.00 e arrivo ore 19.00 – 17/09: partenza ore 7.00. Info: www.gpnuvolari.it – org@gpnuvolari.it

15 – 17 settembre 2023

Palacongressi di Rimini

Sintonie Audio Video Expo

La fiera per gli appassionati di musica

Manifestazione dedicata al mondo dell’High End e dell’Hi-Fi audio e video. Grazie alla presenza dei brand di settore tra i più apprezzati dal mercato, propone ai visitatori sale d’ascolto, dimostrazioni di sistemi Hi-Fi, soluzioni Home Theater, TV, sound bar, proiettori, cuffie, spazi dedicati alle esposizioni statiche di elettroniche ma anche car audio, vinili, sistemi audio per il gaming e tanto altro dedicato ad appassionati all’ascolto del suono di altissima qualità

Info: www.sintoniehifi.it

15 – 17 settembre 2023

Rimini Palacongressi

Wake Up Call – Alfio Bardolla

Tre giornate di Formazione Finanziaria intensiva per acquisire competenze e strategie di finanza personale. Info: www.alfiobardolla.com (3000 partecipanti stimati)

da sabato 16 a domenica 17 settembre 2023

Castel Sismondo, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Giardini d’autore – edizione autunnale

La mostra di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione autunnale.

Accanto ai vivaisti, artigiani, artisti e designer con tante idee e spunti per arredare casa e giardino, laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, passeggiate culturali ecc.

Info: www.giardinidautore.net

17 settembre 2023

Rimini – Verucchio

40^ Rimini – Verucchio

Torna il tradizionale appuntamento sportivo denominato anche classica dei Castelli Malatestiani, che si svolge sulla distanza dei 21,500 chilometri. Info: www.riminiverucchio.it

21 – 24 settembre 2023

Rimini, sedi varie

Glory Days in Rimini

L’evento più atteso dai fan di Bruce Springsteen, che raduna centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. La 24° edizione dell’evento, propone quattro giorni di musica, concerti, dibattiti, mostre fotografiche, presentazioni di libri, e la partecipazione di Moa Holmsten, Daniele Tenca, Miami & the Groovers e molti altri…

Alcuni eventi sono a ingresso gratuito, altri a pagamento.

Info: www.glorydaysinrimini.net – www.facebook.com/glorydaysrimini

22 – 24 settembre 2022

Rimini, Parco Fellini

Transitalia Marathon e MTI Expo Riconosciuto dalla Federazione Internazionale Motociclistica come l’evento di riferimento del calendario Turismo Adventouring nel mondo, è una manifestazione non competitiva, itinerante, turistica con formula di navigazione in stile Rally. Come da tradizione la partenza della manifestazione è a Rimini in Piazzale Fellini, dove, da venerdì 22 settembre, per tre giorni è allestito il Village del MTI Expo, la prima fiera Outdoor dedicata al Mototurismo ad ingresso gratuito. Una delle novità dell’edizione 2023 è la partenza del grande viaggio nella giornata di domenica per permettere al numeroso pubblico della fiera del Moto Turismo di assistere al momento più atteso della manifestazione. Info: www.transitaliamarathon.com

22 – 23 settembre 2023

Rimini Palacongressi

EXPOAID 2023 – Io, persona al centro

Evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti. Info: www.expoaid.it

23 – 24 settembre 2023

Rimini Club Nautico

XX Trofeo Citta’ Di Rimini Big Game in Drifting Catch & Release

Pesca d’altura

Orario: 6.30 – 15.00. Info: www.cnrimini.com

23 – 24 settembre 2023

Rimini Palacongressi

Bruce Lipton & Gregg Braden

Seminario per acquisire consapevolezza di sé, unico appuntamento in Italia.

Info: www.life-strategies.it/i-nostri-corsi/bruce-lipton-gregg-braden-il-grande-ritorno/

29 – 30 settembre 2023

Rimini Palacongressi

Congresso Nazionale FNO TSRM e PSTRP

3° Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dal titolo “Professionisti sanitari patrimonio del sistema salute: valori, competenze e risorse”.

Info: www.tsrm-pstrp.org/index.php/congresso_nazionale_2023/