Il 19enne dovrà rispondere di tentata rapina

Nella decorsa nottata, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero di 19 anni, per il reato di tentata rapina.

Nello specifico,eranano passati 40 minuti dopo la mezzanotte di sabato quando una Volante della Questura di Rimini, transitando in zona Marebello vedeva in strada un transessuale, chiedere aiuto.

Il soggetto riferiva, che poco prima, un giovane aveva tentato di sottrargli il proprio telefono cellullare, colpendolo con un calcio al gomito, per poi allontanarsi verso la spiaggia, insultando la vittima con frasi ingiuriose e discriminanti.

Il malvivente in questione veniva intercettato e bloccato dalle Forze dell’Ordine, in un’area poco distante. Riconosciuto dal richiedente, come colui che poco prima aveva tentato di asportagli il cellullare, veniva fatto salire sull’autovettura di servizio, condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di tentata rapina, in attesa del Giudizio Direttissimo previsto per la mattinata di domani.