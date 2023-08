Dal 28 agosto le telecamere saranno attivate in modalità sanzionatoria

Si avvia alla conclusione il periodo di pre-esercizio del sistema di controllo automatizzato della Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare nord. Dalla mezzanotte del 28 agosto infatti le videocamere che monitorano i varchi di accesso alla Ztl al lungomare tra Rivabella, Viserba, Viserbella e Torre Pedrera entreranno nella piena operatività e daranno dunque seguito a sanzioni come previsto dal Codice della Strada in caso di ingresso non autorizzato. Le telecamere resteranno accese fino alla seconda domenica di settembre, giorno in cui la Ztl del Parco del Mare nord sarà disattivata per poi tornare in funzione nel 2024.

Con la conclusione della fase di pre-esercizio, si completa dunque la fase di sperimentazione del nuovo sistema di controllo: un periodo che è servito per verificare il corretto funzionamento del sistema, rilevare eventuali criticità e soprattutto dare la possibilità ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con la Ztl e agli operatori in particolare del comparto ricettivo di prendere dimestichezza con il sistema gestionale per l’inserimento delle targhe dei propri clienti.

Queste settimane sono state utili all’Amministrazione anche per continuare nell’attività di informazione e comunicazione con i residenti e operatori della zona, che negli ultimi due anni ha visto l’Ufficio mobilità inviare complessivamente 2.363 raccomandate e 3.236 lettere illustrando tempi e modalità del rilascio dei permessi.

A partire dal 25 luglio scorso inoltre l’ufficio, attraverso la Polizia Locale, ha raggiunto con una specifica comunicazione tutti i proprietari dei veicoli rilevati dalle telecamere all’accesso della ZTL e sprovvisti di autorizzazione, avvisandoli della violazione compiuta. Questa ultima attività di informazione (che ha coinvolto circa 7mila utenti) si è rivelata molto preziosa, consentendo di correggere alcune situazioni specifiche e offrendo una ulteriore occasione per sollecitare gli aventi diritto che ancora non avessero provveduto, a richiedere il permesso necessario per accedere alla zona a traffico limitato ed evitare la sanzione.

L’entrata a regime del sistema di controllo nella fase conclusiva dell’estate permetterà così di essere pronti per la prossima stagione, quando la Ztl sarà attiva dal fine settimana di Pasqua limitatamente ai solo fine settimana e i festivi, mentre sarà operativa 7 giorni su 7 a partire dal 1° giugno.

Ztl Parco del mare nord: zone di attivazioni, orari e contatti

La Ztl del Parco del Mare dal 1° giugno è funzionante tutti i giorni, 24 ore su 24. Fanno eccezione il tratto a mare sotto Viale Zambianchi (rispettivamente di Viale Borghesi, Viale del Tritone e Viale Serafini), il tratto di Viale Porto Palos compreso tra Viale Borghesi e Via Grazia Verenin e del tratto tra Via Sante Polazzi (inclusa) e Via Palotta, dove la Ztl è attiva solo nella fascia oraria 20 – 24. E’ invece sospesa la Ztl nel tratto che va da Via Palotta a Via XXV Marzo 1831.

L’accesso alla ztl nelle quattro aree (Rivabella, Viserba, Viserbella e Torre Pedrera) è riservato a residenti e domiciliati, ai non residenti che hanno posti auto, ai clienti degli alberghi per il solo carico e scarico del bagaglio o per accedere a parcheggi delle strutture ricettive e delle attività economiche presenti in zona e, in determinate fasce orarie, a tutte le categorie di commercianti e artigiani che nella ZTL hanno una loro zona di pertinenza. I permessi rilasciati nelle 4 aree, permettono di accedere solo ai varchi della zona nel quale il richiedente è localizzato; per i clienti degli alberghi dotati di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva sarà invece possibile transitare su tutti i varchi di accesso alla ZTL.

E’ autorizzato il transito dei ciclomotori e dei motoveicoli all’interno della ZTL del Parco del Mare Nord tranne che nel tratto di lungomare compreso tra viale Bologna e viale Sante Polazzi (h24) e nei tratti tra via Tolemaide e Viale Proteo, tra via Grazia Verenin e Viale Bologna, tra Via Polazzi e Via Palotta, tra Viale Adige e Via Longarone, nella fascia oraria 20-24.

Per informazioni e per richiedere le autorizzazioni è possibile telefonate al numero tel. 0541 704579, martedì dalle 14:00 alle 17:00, venerdì dalle 09:00 alle 12:00 o inviare una mail all’indirizzo ztl.parconord@comune.rimini.it. Lo sportello (via Rosaspina 21) è aperto al pubblico lunedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 14 alle 17. Lunedì 14 agosto il front office dell’ufficio permessi è chiuso al pubblico.

Tutti i dettagli al sito https://www.comune.rimini.it/ztl-zona-traffico-limitato-parco-del-mare.