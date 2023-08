Completata la posa delle travi sul nuovo ponte del torrente Mavoncello, la traslazione della pista ciclabile e aperta al traffico la nuova rotatoria che collega la nuova viabilità di via Tosca, via Cerasolo e l’accesso allo stabilimento ex-Valentini

Proseguono gli interventi incentrati sul prolungamento di via Tosca che, entro la fine dell’anno, consentiranno finalmente un altro strategico accesso al quartiere Padulli attraverso la realizzazione di una serie di opere che hanno l’obiettivo di migliorare l’accesso e collegare in sicurezza il quartiere con la Statale 16 e di eliminare l’accesso carrabile dalla Via Tosca dei mezzi pesanti.

L’ennesima tappa del progetto “Rotonda Valentini” ha visto nei giorni scorsi l’ultimazione dei lavori di posa delle travi sul nuovo ponte del torrente Mavoncello che permetterà il collegamento della via Tosca con la rotatoria della Statale 16. L’apertura del prolungamento di via Tosca richiederà ancora alcuni mesi per la realizzazione di tutte le opere di completamento (soletta per il ponte, asfaltature, impianti, barriere stradali, segnaletica ecc.) ed è prevista entro l’autunno. Gli operai della ditta incaricata Cbr hanno completato in questi giorni la realizzazione del rivestimento con massi ciclopici in alveo del Torrente Mavone, l’argine a protezione e la riprofilatura deli argini.

Parallelamente si è proceduto all’allargamento e al riposizionamento della pista ciclabile di sottopasso alla Statale che è stata traslata lato monte della nuova strada, a ridosso delle attività commerciali ed è in corso di completamento il collegamento ciclopedonale su via Tosca seguito da un percorso pedonale fino Via Padulli.

E’ inoltre stata realizzata e aperta la traffico la nuova piccola rotatoria urbana che collega la nuova viabilità di via Tosca, via Cerasolo e il nuovo accesso allo stabilimento ex-Valentini (ora Marinelli). Infine è stata completata la posa dei corpi illuminanti della nuova pubblica illuminazione da via Padulli a via Tosca.

Il progetto rientra tra gli interventi dedicati alla messa in sicurezza della Statale 16 Adriatica in corrispondenza del centro abitato di Rimini, finanziati attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro.