I servizi di sicurezza urbana che, ieri mattina e questa notte, hanno portato a identificare oltre 20 persone e arrestarne una per spaccio e ricettazione

Si è svolto ieri mattina un importante servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio con diverse ispezioni nelle colonie abbandonate a sud di Rimini. Un’attività di sicurezza urbana che ha portato all’arresto – avvenuto nella colonia Novarese – di una persone per spaccio e ricettazione. Servizio di prevenzione poi che si è ripetuto anche questa notte con un lungo pattugliamento delle spiagge.

E’ iniziato ieri mattina, in alcune colonie abbandonate della zona di Rimini sud, un servizio di prevenzione messo in capo dal Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini, che insieme alle unità cinofile in dotazione al Corpo, sono entrati nella colonia Novarese, dove alcune giorni prima erano state accertate attività sospette e diverse presenze abusive.

Sospetti confermati dall’irruzione di ieri mattina, quando gli agenti in abiti civili hanno sorpreso, all’interno dell’edificio, due persone durante lo scambio, intente nell’attività di vendita e acquisto di sostanze stupefacenti. Il venditore, che nascondeva 75 grammi di hashish, suddivisa in dosi pronte alla vendita, custodiva nel vano della struttura abusivamente occupato, anche dei lettini da spiaggia e un monopattino, risultati poi oggetto di furto. Sostanza stupefacente e materiale che adesso è posto sotto sequestro.

L’attività ha portato all’arresto del cittadino straniero per spaccio e ricettazione e alla segnalazione dell’altra persona per detenzione uso personale, come prevede la norma. In un altro piano della struttura abbandonata sono state sorprese altre 4 persone che bivaccavano e occupavano altre stanze. Tutti sono stati denunciati per occupazione abusiva di edificio.

Questa mattina nell’udienza per direttissima il Giudice ha convalidato l’arresto per il 30 enne extracomunitario per i reati a lui imputati, accettando i termini a difesa e fissato altra data per processo, con divieto di dimora a Rimini.

Sempre la stessa squadra del Nucleo Sicurezza Urbana questa notte, con un servizio conclusosi questa mattina, ha eseguito un lungo pattugliamento su tutta la spiaggia, dalla zona di Marina Centro, fino al bagno 150. Un servizio di contrasto e prevenzione al degrado, che si è concentrato prevalentemente nella zona sud, per il quale sono state identificate e allontanate dalla spiaggia circa 20 persone, di cui una segnalata per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti.