Ecco gli appuntamenti in programma nella settimana che precede ferragosto

Da una parte la magia di Alice che ha regalato emozioni a circa 6.500 persone radunate in piazza Malatesta, con lunghissime file davanti al Teatro Galli e al Fellini Museum nella serata di sabato. Dall’altra più di 3500 giovani e giovanissimi attirati in piazzale Fellini dall’appuntamento con le web star delle nuove generazioni, con i videomaker e con gli acclamatissimi youtuber nei live show presentati da Andrea Prada. E ancora i 20mila calici nelle prime due serate di P.assaggi di vino (si continua questa sera, lunedì) e i 15mila che hanno sfilato sul lungomare per il Rimini Summer Pride. La fotografia del weekend appena trascorso ha visto il cuore del centro storico e quello di marina centro riempirsi di pubblico e di eventi per dare il via nel migliore dei modi alla settimana clou dell’estate, quella che porta dritto verso il Ferragosto.

Secondo gli ultimi riscontri raccolti da Visit Rimini i segnali sono incoraggianti e le aspettative turistiche per le settimane centrali di agosto sono leggermente superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “In particolare – commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco – la settimana di Ferragosto è in linea con il 2022, con i 3 stelle che registrano una performance di riempimento leggermente superiore rispetto ai 4 stelle, mentre per la settimana successiva, quella che va dal 19 al 26 di agosto, il trend è di poco superiore rispetto allo scorso anno quando, si ricorda, nella settimana post ferragosto gli alberghi riminesi avevano confermato il riempimento dell’’80% delle camere: considerato che siamo all’inizio del mese e che i telefoni squillano per le tante richieste, il dato dell’occupazione può solo crescere. Anche le previsioni per settembre sono molto buone, decisamente migliori rispetto allo scorso anno”.

La lunga settimana che porta al Ferragosto, che quest’anno cadendo di martedì offre l’opportunità di allungare il week-end, avrà fra i principali protagonisti ancora una volta il nuovo spettacolo prodotto appositamente per la città di Rimini da Festi Group, ‘Wonderland. La versione di Alice’. Che torna a riempire di fiaba e di sogno piazza Malatesta con una data aggiuntiva (giovedì 10 agosto), per recuperare lo spettacolo di venerdì scorso annullato per il maltempo: giovedì 10 (con uno spettacolo unico alle ore 21,30),venerdì 11 e sabato 12 agosto (con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30) nello splendido scenario di Castel Sismondo, andrà in scena tra proiezioni, coreografie volanti e musiche, lo spettacolo che incanta e emoziona. ispirato all’amatissimo capolavoro della letteratura ‘Alice nel paese delle meraviglie’. In tutte le serate dello spettacolo, ci sarà anche l’opportunità di visitare il Fellini Museum, il teatro Galli, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico ad ingresso gratuito dalle 21 alle 23.

Venerdì e sabato, sul piazzale del Porto, a Rimini va in scena l’8° edizione di Balamondo World Music Festival con Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, per due giorni di liscio e di sound internazionale, con grandi ospiti che saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk. Sul palco di Rimini il Dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli, tra i maggiori esponenti della House Music con una carriera che lo vede protagonista delle più importanti consolle dei 5 continenti (11 agosto, ore 21) e la cantautrice Ivana Spagna, tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero (12 agosto, ore 21, prenotazione posti a sedere: 5 € + diritti di prevendita. Info: www.balamondo.it

Con l’arrivo del Ferragosto entra nel clou anche il cartellone della Rimini Beach Arena sulla spiaggia di Rimini, dove per tutta l’estate, in un’area di oltre 10mila metri quadrati a due passi dal mare, si alternano i live di artisti italiani e stranieri in cima a tutte le classifiche internazionali e i set di diversi dj, da sempre protagonisti nelle console dei migliori club e dei più importanti festival del panorama elettronico mondiale.

Si parte sabato lunedì 14 agosto con Galactica per una giornata esclusiva all’insegna della musica techno e i migliori dj del momento. In consolle 999999999, I Hate Models, Lea Occhi, Nico Moreno, Trym. Il 15 agosto è la volta di Circoloco, il party, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con dj nazionali e internazionali. Sul palco Anotr – Black Coffee – Carlita – Peggy Gou – Seth Troxler – Sossa. Info e biglietti su: www.riminibeacharena.com.

Per la settimana di Ferragosto non potevano mancare i fuochi d’artificio, protagonisti la notte di San Lorenzo, giovedì 10 agosto ai bagni 105-107 di Marebello e domenica 13 agosto ai bagni 112-114 di Rivazzurra.

Il Parco della Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, accanto al bimillenario Ponte di Tiberio, sabato 12 agosto si anima per il Marecchia social fest con SangiuliAngeles (aperitivo dalle ore 19.30, musica dalle ore 21). Martedì 15, giorno di Ferragosto, l’Aperitivo di mezza estate è accompagnato invece dalla musica Jazz di “Influencia Do Jazz” (ingresso gratuito. Info: riminicassica@gmail.com –www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori/).

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, sabato 12 agosto, una serata tutta da ballare con il meglio degli anni ’80, tra brani che hanno fatto la storia della musica internazionale e video clip per riviverli (dalle ore 23). Aprono la serata, alle 21.00, Sergio Casabianca e le Gocce con il concerto Mash Up, un’originale fusione di canzoni e di generi musicali diversi: dal funky al rock, dal latino-americano all’hip hop. La stessa sera è possibile fermarsi al Chiosco del Casotto per un cocktail sotto le stelle (dalle 23.45) e a seguire (ore 1.30 circa) la notte sarà accompagnata dalla viola di Aldo Maria Zangheri e dall’arpa di Monica Micheli.

E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, dove mercoledì 16 agosto si tiene lo spettacolo ‘The Songwriter’, un omaggio a cantautori italiani (ore 21.30, ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/GruppoSGR). Non manca la musica sacra con il Concerto della Corale Nostra Signora di Fatima che in occasione del giorno dell’Assunta si esibisce all’alba in spiaggia al bagno 6 di Rivabella (ore 6.00 del 15 agosto).

Sul fronte culturale, il giorno di Ferragosto il Fellini Musuem, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo riservano l’opportunità di una visita ad ingresso gratuito. Un’occasione per scoprire il Museo della Città, dove si raccoglie l’eredità storico-artistica-archeologica della città, dalle origini al Novecento e il sito archeologico di piazza Ferrari con i resti della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità. Da non perdere una visita al Fellini Museum, il più grande progetto museale diffuso dedicato al genio di Federico Fellini, che si sviluppa tra Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta. Il 15 agosto i musei resteranno dunque aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre saranno chiusi lunedì 14 agosto per la consueta chiusura settimanale. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it – www.fellinimuseum.it

Alla Corte degli Agostiniani, domenica 13 agosto, il Cinema sotto le stelle propone ‘Rheingold’ di Fatih Akin (Germania 2022, 140’), mentre nella splendida Piazza sull’acqua accanto al bimillenario Ponte di Tiberio, dall’11 al 15 agosto la rassegna di cinema itinerante ‘la Vela Illuminata’ si ferma per l’ormai popolare Tiberio CinePicnic, cinque serate di cinema con picnic: la prima serata venerdì 11 agosto è con un classico intramontabile, The Blues Brothers, film “cult” per antonomasia, diretto da John Landis con l’accoppiata irresistibile John Belushi e Dan Aykroyd. Sabato 12 agosto primo appuntamento dedicato alla famiglia con gli spassosissimi Minions e le loro avventure in ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ di Kyle Balda. Domenica 13 agosto è la serata di ‘Belfast’, il film di Kenneth Branagh che, in un avvolgente bianco e nero, tra risate e momenti più commoventi, rievoca i suoi ricordi di infanzia, nel momento dello scoppio dei “Troubles”, il conflitto tra cattolici e protestanti nella sua città nativa. Lunedì 14 agosto un’altra commedia in cartellone, ‘Il ritratto del duca’, ultimo film diretto dal compianto Roger Michell, il regista di “Notting Hill”, con Jim Broadbent e Helen Mirren. Gran finale la sera di Ferragosto con un film per tutta la famiglia, il musical animato ‘Sing 2 – sempre più forte’ di Garth Jennings con gli animali canterini. Il punto ristoro organizzato dalla Società de Borg, a sostegno dell’iniziativa, è attivo dalle ore 19. L’ingresso è libero.

Incomincia già dal giovedì sera Birrimini, la festa della birra artigianale al Parco Federico Fellini a Marina Centro. Una manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale con street food, musica e animazione per bambini. Orario: giovedì 10 agosto dalle 18, gli altri giorni dalle 11.30 a sera. Ingresso libero.

Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare, tra gli appuntamenti del Ferragosto, a Viserba, in piazza Pascoli, venerdì 11 agosto va in scena la serata di cabaret con ‘Sganassau’ e lo spettacolo di Sergio Casabianca, sabato 12 agosto la musica della Band Funky Gallo, animerà la serata con un tributo al cantante Zucchero, mentre domenica 13 la festa continua con una serata dedicata al modellismo, con l’esposizione di trenini in piazza. Martedì 15 agosto non mancherà il mercatino estivo dell’artigianato locale. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

A Rivabella, in Piazzale Adamello, domenica 13 agosto, un anticipo dei festeggiamenti con la musica e ballo di Anna e Stefano, mentre martedì 15 la serata sarà animata da musica, balli e cabaret con lo spettacolo ‘Hallo Casadei Show’. Lunedì 14 agosto l’appuntamento è con il consueto mercatino estivo. Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella

A Torre Pedrera, sabato 12 agosto in piazza Sacchini il Comitato Turistico propone uno spettacolo di cabaret con la partecipazione del comico Beppe Braida, accompagnato dalla musica della Gioel’s Band. Domenica 13 agosto al Bagno 60 di Rimini nord, animazione e balli, aspettando il Ferragosto. Martedì 15 agosto, evento speciale ‘Balconi Dance’, con musica, balli e divertimento sul nuovo lungomare di Torre Pedrera. Lunedì 14 agosto il mercatino estivo di artigianato e antiquariato si terrà come al solito in via Tolmetta.

Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

A Rivazzurra, domenica 13 agosto musica e balli sulla spiaggia di fronte ai giardini dei bagni 120-128 con la ‘Chewingum Band’, che propone uno spettacolo anni ’70-’80-’90. Lunedì 14 agosto sempre ai giardini e sulla passeggiata del lungomare, un pre-ferragosto con lo spettacolo di ‘Casadei Marco Danze Show’. Special event martedì 15 agosto in via Lecce, con musica e spettacolo ‘Ferragosto People Show’. E il tradizionale mercatino estivo ‘Bancarelle al mare’ nei giardini dei bagni 120-128. Info: www.facebook.com/comturivazzurra/