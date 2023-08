La ragazza si trovava in stato confusionale e in lacrime potrebbe essere stata violentata. Aveva diverse ferite sul corpo

è caccia all’uomo che, nella notte di ieri, avrebbe picchiato e stuprato una ventenne. A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti. La ragazza, in stato di choc, si trova in ospedale dove sarà sentita dalle forze dell’ordine anche nelle prossime ore per ricostruire la notte di violenze e cercare indizi utili per identificare il criminale.

Un prezioso aiuto in questo senso potrebbe arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza. La giovane aveva diverse ferite sul corpo, segni di percosse.