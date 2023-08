Il bilancio dei controlli da parte della Polizia locale nel fine settimana

Prosegue l’impegno per il contrasto all’abuso di alcol, messo in campo dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli incidenti causati da chi si mette al volante dopo aver esagerato con il bere. Un impegno esteso al tutto il territorio comunale, che si concentra soprattutto nei luoghi della movida e che, nella notte fra venerdì e sabato scorso, ha consentito agli agenti della squadra giudiziaria, di controllare oltre 40 veicolo e sanzionarne 16 per guida in stato d’ebbrezza.

Nel turno terminato alle ore 7 di sabato mattina infatti sono stati fatti 2 posti di controllo: in Piazzale Gondar e nella zona del porto, in piazzale Boscovich.Le sanzioni hanno comportato 16 ritiri di patente di guida per aver superato i limiti consentiti, testati dall’etilometro e previsti dal Codice della Strada. Tra queste 9 patenti sono state sospese da 3 a 6 mesi, perché i rispettivi conducenti hanno fatto registrare un valore tra 0,50 e 0,80 g/l. Per loro oltre alla multa di 544 € è prevista la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida. Mentre altri 7 si sono visti notificare la sanzione più grave, che prevede la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sospensione del titolo di guida fino ad 1 anno.

Nella stessa serata è stato denunciato un conducente per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, perché dopo aver ricevuto l’alt, intimatogli dall’agente con la paletta, ha forza il posto di controllo, compiendo una manovra pericolosa nella quale ha rischiato di investire il vigile con la propria auto e scappando, facendo perdere le proprie tracce. Raggiunto a casa alcune ore dopo, identificato per la targa del veicolo, il giovane residente a Rimini, si è visto notificare la doppia denuncia penale e le sanzioni al Codice della Strada per le violazioni commesse.