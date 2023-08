Domande aperte fino il 28 settembre. L’ impegno ha una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali e un corrispettivo mensile di 507,30 euro

Il Comune di Rimini, con la sede della Biblioteca Gambalunga, partecipa per la prima volta all’attuazione del progetto di Servizio Civile Digitale “Sportelli digitali, cittadini connessi”, che prevede il potenziamento dei servizi di facilitazione digitale garantendo a tutti i cittadini pari opportunità di accesso e contribuendo così al raggiungimento dell’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite “ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”. La facilitazione digitale diventa così funzionale sia ad abilitare la fruizione autonoma da parte dell’utente di servizi digitali essenziali, sia al continuo miglioramento dei servizi offerti dagli enti pubblici, che potranno ricalibrare la loro offerta sulla base delle esigenze manifestate dai cittadini e in relazione ai risultati raggiunti con l’attuazione del progetto.

I giovani interessati potranno partecipare all’attuazione del progetto “Sportelli digitali, cittadini connessi 2023” supportando i cittadini nella fruizione dei servizi digitali del Comune e la diffusione di una cultura digitale inclusiva. Al pari degli altri progetti di Servizio Civile, l’impegno ha una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali e un corrispettivo mensile di 507,30 euro. L’avvio al servizio è previsto entro la fine del 2023.

Requisiti di partecipazione:

Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Modalità di presentazione della domanda:

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra indicata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 settembre 2023. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Criteri e modalità di selezione dei volontari :

Gli aspiranti volontari sono tenuti ad informarsi su modalità, tempi e luoghi di selezione presso l’ente che realizza il progetto prescelto.

Almeno 10 giorni prima dell’avvio delle procedure selettive, che sono effettuate in lingua italiana, l’Ente pubblica sul proprio sito il calendario di convocazione ai colloqui. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la procedura.

Per ulteriori informazioni sul Servizio Civile Digitale e sulle attività previste:

Arci Servizio Civile Rimini APS

0541.791159 – 379.2389148 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 rimini@ascmail.it.

www.arciserviziocivile.it/rimini