Sono state sorprese mentre erano all’interno dell’appartamento. Hanno tentato la fuga ma sono state bloccate

Pochi giorni fa, i Carabinieri di Misano Adriatico hanno deferito in stato di libertà una diciottenne, indiziata di aver commesso un furto in abitazione assieme ad una 14enne, entrambe originarie dell’Est Europa.

I fatti risalgono alle 17.30 quando un cittadino misanese è entrato all’interno della casa del figlio, in quel momento non presente, trovandola a soqquadro. Portatosi all’interno del bagno dell’abitazione, ha sorpreso le due giovani ragazze che, alla vista dell’uomo, hanno cercato di scappare scavalcando la finestra e attraversando il giardino interno dell’appartamento.

Le grida dell’uomo, il soccorso di altri privati cittadini lì presenti ed il repentino intervento della pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, ha permesso di bloccare le due fuggitive, che sono state trovate in possesso sia di numerosi attrezzi atti allo scasso come cacciaviti, vari scalpelli da muratore, chiavi inglesi e di diverse scatole contenenti gioielli. I monili sono risultati subito essere stati asportati dall’abitazione , in quanto direttamente riconosciuti come propri dalla moglie del proprietario di casa e subito riconsegnati.

Le due ragazze, entrambe sprovviste di documenti, sono state condotte in caserma per ulteriori accertamenti al termine dei quali una delle due – che aveva dichiarato di avere 13 anni – risultava averne compiuti 18, venendo denunciata in stato di libertà per furto in abitazione.