Spettacoli per bambini, padel, videosorveglianza e street tutor: si consolida il progetto Vivi il Parco per la messa in sicurezza e valorizzazione del parco

Un polmone verde riqualificato dotato di strutture sportive, a cui si aggiungerà anche un nuovo campo Padel, per rivitalizzare la zona a disposizione dell’intero quartiere. E adesso, per questa estate, anche una rassegna di spettacoli volta a intrattenere i più piccoli.

Prosegue così l’iter per la messa in sicurezza e la valorizzazione del Parco Sandro Pertini di Marebello, previsto nell’arco di programma tra il Comune di Rimini e la Regione Emilia-Romagna “Vivi il Parco – progetto di riqualificazione e sicurezza urbana del parco urbano Sandro Pertini di Rimini” attraverso una serie di azioni integrate tra i diversi settori dell’amministrazione comunale (lavori pubblici, Polizia Locale, ambiente, settore informativi) che hanno lo scopo di aumentare la fruibilità del parco da parte dei turisti e dei cittadini.

Il parco, di recente, è stato al centro di un insieme di interventi di riqualificazione che vanno dal ripristino degli elementi di arredo al potenziamento del sistema di illuminazione e videosorveglianza, finalizzati ad accrescere il livello di visibilità e sicurezza di questa area green. Sempre in un’ottica di maggiore vitalità del parco, al suo interno sono in corso dei lavori per la realizzazione di un campo da padel che si andrà ad aggiungere ai campi da tennis già presenti, così da dotare il parco di sempre più opportunità sportive, intese come veicolo per una vita sana e di benessere. Il campo da padel, per l’esattezza, sarà consegnato alla città entro il 31 agosto, per poi poter essere ‘testato’ dagli appassionati della racchetta e pallina.



In queste settimane, nell’ambito del percorso progettuale Vivi il Parco, è partita anche una programmazione serale di spettacoli di musica, giocoleria e intrattenimento dal titolo “Pertini Pertutti”, una rassegna per bambine e bambini a cura della cooperativa Doc Servizi Rimini, in collaborazione con il Bar del Parco, che ha lo scopo di far vivere il parco Pertini a 360 gradi anche dopo il tramonto e, soprattutto, anche dalle fasce più giovani della popolazione.

Il cartellone, per l’esattezza, si articola in cinque show a ingresso gratuito in programma a partire dalle ore 21.15.

Il battesimo della rassegna si è tenuto il 28 luglio (replica il 13, 20 e 27 agosto) ha registrato un successo di pubblico, con oltre 40 bambini che si sono intrattenuti e divertiti con i racconti di Roberto Galvani.

Il prossimo appuntamento è previsto questo venerdì, 4 agosto, all’insegna della giocoleria comica del poliedrico Checco Tonti (attore, mimo, giocoliere ed equilibrista), mentre domenica 6 agosto, con replica il 18, si balla e si canta insieme al Trio Acustico e Armonico Tetraurei che porterà sul palco i grandi classici della musica internazionale in chiave acustica, con bellissime armonie vocali. A seguire, il 12 sera, divertimento assicurato con il Maestro e Presidente, il concerto acustico dalle storie strane di strana gente, suonate, cantate e raccontate con passione e teatralità da Antonio Ramberti e Nestor Fabbri. Si continua il 25 agosto con Eros Goni, che proporrà al pubblico Bolle e Clown show, uno spettacolo che incanterà tutti, grandi e piccini, tra poesia e comicità. Un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità.

Per prevenire fenomeni di degrado al Parco, inoltre, in questo periodo, è stato predisposto il servizio degli street tutor che saranno operativi per vigilare e monitorare la zona. Vere e proprie sentinelle del Parco e delle zone critiche del territorio, la cui attività verrà intensificata soprattutto durante il periodo di Ferragosto e nei fine settimana.

“Agli interventi quali il potenziamento della videosorveglianza e un nuovo campo da padel, si affianca anche l’azione degli street tutor e, per il mese di agosto, una densa rassegna serale di show per i più piccoli – spiegano l’Assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli e l’Assessore alla Sicurezza Juri Magrini – Un insieme trasversale e diversificato di programmi accumunato però dallo scopo di valorizzare e ravvivare il Parco Pertini, attraverso una maggiore sicurezza. Una sicurezza che passa dall’illuminazione e dai dovuti controlli, così come da occasioni ludiche, di svago e di sport.”