Si è appena conclusa la IV edizione del Concorso internazionale Rudolf Noureev, ma la danza resta protagonista per tutta la settimana al Teatro Galli. Fino a domani le sale del teatro polettiano ospitano un intenso programma di formazione dal titolo “A passi di danza”, un’iniziativa promossa per il secondo anno da cinque scuole di Rimini: Aulòs Danza, Centro Danza Futura, OnStage, Scuola di balletto di Rimini, Scuola di Danza Anca Ardelean in collaborazione con il Comune di Rimini.



125 i giovani partecipanti, tra gli 8 e i 20 anni, che stanno seguendo le masterclass tenute da alcuni fra i docenti e coreografi più noti e qualificati: Alessandra Celentano e Bailey Denzil per il balletto classico, Francesco Annarumma per il contemporaneo e Barbara Cocconi per la body percussion.

“Complessivamente sono tante le opportunità di formazione pedagogica che il Teatro della nostra città offre ai giovani delle scuole di danza e di musica ed è un impegno destinato a crescere – commenta la responsabile della Direzione Teatri del Comune di Rimini Laura Fontana – E’ importante coltivare i talenti, valorizzati dai concorsi e dalle rassegne tematiche che fanno parte della programmazione culturale di Rimini, ma è ancor più importante più aprire tutto l’anno le porte dei teatri ai giovani affinché possano arricchire il loro percorso di studio, affinare la tecnica e il gusto estetico, abituandosi a frequentare quei luoghi come spazi di crescita, confronto e libertà espressiva”.