Sono stati completati gli attraversamenti pedonali, completamente illuminati a led, che intersecano via Grotta, da dove partirà la futura pista ciclabile per il collegamento a Villaggio Argentina

Con l’ultimazione dell’arredo, sono ufficialmente terminati i lavori per la realizzazione della rotonda all’incrocio tra la statale 16 e Via Grotta. La nuova rotonda, che ha mandato definitivamente in pensione il vecchio impianto semaforico rendendo più fluida la viabilità e mettendo in sicurezza l’incrocio, era stata aperta al traffico già da qualche mese ma ora, con la messa a dimora del verde, la realizzazione di piccole aiuole in sassi bianchi e il posizionamento di un ulivo ornamentale al centro, si presenta come adeguato biglietto da visita alla zona turistica di Misano.

Contestualmente alla realizzazione della nuova rotonda, sono stati completati gli attraversamenti pedonali, completamente illuminati a led, che intersecano via Grotta, da dove partirà la futura pista ciclabile per il collegamento a Villaggio Argentina. Sono state inoltre realizzate le piste ciclabili che affiancano la viabilità principale, per il transito in piena sicurezza di pedoni e ciclisti.

Una nuova illuminazione a led è stata posizionata anche lungo la rotonda.

“Si completa un’opera che attendevamo da tempo – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -, che ci consente da un lato di rendere più fluido il traffico su una arteria principale come la statale 16 e di consentire il suo attraversamento in sicurezza e, dall’altro, di fornire un gradevole ingresso alla zona turistica di Misano, collegandola all’entroterra. I nuovi arredi, appena ultimati, sono essenziali, per non impattare sulla visibilità, ma allo stesso tempo forniscono un piacevole colpo d’occhio grazie alla presenza del verde. Un impianto di irrigazione consentirà di preservarne le attuali caratteristiche”.