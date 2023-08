Si tratta del rifacimento complessivo di via Tintoretto, per un importo di 400.000 euro, e di via Settembrini, intervento che richiede una spesa di 200.000 euro

L’assestamento di bilancio, approvato in questi giorni in consiglio comunale, ha confermato lo stato di buona salute di cui godono i conti del comune. Buona parte dell’avanzo di amministrazione disponibile è stato impiegato per finanziare alcune opere che, una volta ultimata la progettazione, si avvieranno in autunno.

In particolare, si tratta del rifacimento complessivo di via Tintoretto, per un importo di 400.000 euro, e di via Settembrini, intervento che richiede una spesa di 200.000 euro.

È stata inoltre finanziata la realizzazione della pista ciclabile che collegherà la località Casette a La Cella, il cui progetto è già terminato ed in fase di predisposizione della gara

L’ultimo intervento riguarda la progettazione della pista ciclabile tra la rotatoria della statale 16 e Villaggio Argentina lungo via Grotta, che andrà a completare il lavoro fatto per il collegamento dell’entroterra al mare.

È stato inoltre approvato il progetto di riqualificazione di via Repubblica, nel tratto compreso tra la stazione e la statale 16, il quale sarà candidato ad ottenere il finanziamento attraverso la legge 41 per la riqualificazione degli assi commerciali naturali.

“Si tratta di tutte opere importanti – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni – che grazie all’avanzo di amministrazione hanno certezza di finanziamento e potranno vedere realizzazione in breve tempo, una volta terminata la progettazione e l’iter per l’aggiudicazione dei lavori”.