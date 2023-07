Le piccole hanno 10 e 11 anni ed hanno raccontato quanto accaduto ai genitori. Il presunto molestatore era in vacanza con la famiglia

è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata un 46enne, in vacanza nel riminese assieme alla propria famiglia, che è stato accusato da due bambine di 10 e 11 anni di averle molestato. Lo riporta la stampa locale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno indagando, le due bimbe sarebbero corse in lacrime dai genitori raccontando di essere state palpeggiate nelle parti intime dall’uomo che teneva in braccio la propria figlia piccola. Per questo è scattato l’arresto dell’uomo. Le due bambine sono state ascoltate in caserma con il supporto di una psicologa infantile.