Fra venerdì e sabato sono stati controllati oltre 50 veicoli nei servizi di prevenzione agli incidenti stradali. 15 i ritiri di patente

Sono stati oltre 50 i conducenti fermati nel fine settimana nei servizi di prevenzione agli incidenti stradali fatti in due posti di controllo differenti, con 23 patenti sospese per guida in stato d’ebbrezza.

Un’attività che nella notte fra venerdì e sabato scorso ha consentito agli agenti della squadra giudiziaria di fermare e sottoporre al test dell’etilometro – in due posto di controllo differenti fatti in via della Grotta Rossa e in Piazza Boscovich – circa 50 conducenti di veicoli.

23 in tutto le violazioni riscontrate all’articolo 186 del Codice della strada, che vieta la guida in stato d’ebbrezza e che prevede la sospensione della patente di guida. Tra queste 15 ritiri di patente hanno riguardato la sanzione amministrativa con la multa di 544 € e la sospensione da 3 a 6 mesi.

Sono state 5 invece le patenti sospese, che hanno attivato la procedura panale che fa scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto i conducenti sono stati trovati con un tasso superiore allo 0.8 g/l. Per loro, oltre alla possibilità dei lavori socialmente utili, è prevista una sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad 1 anno. Uno di essi ha rifiutato l’accertamento dell’etilometro. Le restanti 3 patenti sono state sospese a giovani neopatentati che oltre al ritiro del documento di guida si sono visti notificare una sanzione di 169 euro.

Ai controlli sulla circolazione stradale poi si sono aggiunti i servizi di prevenzione al degrado urbano fatti nel turno di ieri sera dalla stessa squadra di Polizia Locale. Gli agenti in borghese infatti sono prima interventi sul lungomare per sequestrare oltre 100 pezzi di merce contraffatta, che è stata rinvenuta sul lungomare a Miramare all’altezza del bagno 121. Sono poi intervenuti ancora nel viale Regina Margherita per fermare 2 persone sorpresa nel gioco delle tre palline. Entrambe sanzionate come prevede il regolamento comunale. Uno di loro è stato anche denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.