Nella comunicazione viene dato conto della violazione registrata dalle videocamere, avvisando che quando il sistema sarà a regime e la fase di test sarà conclusa, tale irregolarità darà luogo alla sanzione prevista dal Codice della strada

Prosegue la sperimentazione della Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare nord, la nuova regolamentazione della circolazione attiva dal fine settimana di Pasqua e che interessa i lungomari che si estendono tra Rivabella e Torre Pedrera. Una fase che ha visto l’attivazione del sistema di controllo degli accessi attraverso le telecamere, che ha permesso di monitorare il flusso in entrata alle aree Ztl, rilevando gli accessi non consentiti. Rilevazioni che, per questo primo step di entrata in esercizio della nuova disciplina, non sono utilizzate a fini sanzionatori ma a solo scopo informativo, per accompagnare i residenti, gli operatori e i turisti a prendere confidenza con il sistema e con le nuove disposizioni.

Questa mattina sono state inviate le lettere a coloro che hanno fatto ingresso alla ztl senza titolo: circa 7mila gli utenti – equamente divisi tra residenti della provincia di Rimini e residenti di altre province – raggiunti dalla comunicazione, nella quale viene dato conto della violazione (o delle più violazioni) registrata dalle videocamere, avvisando che quando il sistema sarà a regime e la fase di test sarà conclusa, tale irregolarità darà luogo alla sanzione prevista dal Codice della strada. La lettera rappresenta anche un ulteriore sollecito agli aventi diritto a richiedere il permesso necessario per accedere alla zona a traffico limitato.

Dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre la Ztl è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, ad eccezione del tratto a mare sotto Viale Zambianchi (rispettivamente di Viale Borghesi, Viale del Tritone e Viale Serafini), del tratto di Viale Porto Palos compreso tra Viale Borghesi e Via Grazia Verenin e del tratto tra Via Sante Polazzi (inclusa) e Via Palotta, dove la Ztl è attiva solo nella fascia oraria 20 – 24.

L’accesso alla ztl nelle quattro aree (Rivabella, Viserba, Viserbella e Torre Pedrera) è riservato a residenti e domiciliati, ai non residenti che hanno posti auto, ai clienti degli alberghi per il solo carico e scarico del bagaglio o per accedere a parcheggi delle strutture ricettive e delle attività economiche presenti in zona e, in determinate fasce orarie, a tutte le categorie di commercianti e artigiani che nella ZTL hanno una loro zona di pertinenza. I permessi rilasciati nelle 4 aree, permettono di accedere solo ai varchi della zona nel quale il richiedente è localizzato; per i clienti degli alberghi dotati di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva sarà invece possibile transitare su tutti i varchi di accesso alla ZTL.

Per informazioni e per richiedere le autorizzazioni è possibile telefonate al numero tel. 0541 704579, martedì dalle 14:00 alle 17:00, venerdì dalle 09:00 alle 12:00 o inviare una mail all’indirizzo ztl.parconord@comune.rimini.it. Lo sportello (via Rosaspina 21) è aperto al pubblico lunedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 14 alle 17.

Tutti i dettagli al sito https://www.comune.rimini.it/ztl-zona-traffico-limitato-parco-del-mare.