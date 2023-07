Nuovi marciapiedi, fermate del Tpl e piste ciclabili separate

Da questa mattina si avvia il posizionamento della segnaletica per delimitare il cantiere sul lato monte del Piazzale Cesare Battisti, dove saranno riqualificati i marciapiedi e realizzate nuove fermate del Tpl e piste ciclabili separate. Lavori che riflettono quelli già conclusi questa primavera su lato mare della stessa piazza.

La riqualificazione, in uno degli hub intermodali più grandi della città, si concentrerà sulle piazzole di sosta del trasporto pubblico, che saranno rifatte, l’allargamento del marciapiede e la creazione di un percorso ciclabile separato da quello pedonale. Lavori importanti che andranno definitivamente a completare la riqualificazione dell’intera piazza.

In particolare questo secondo progetto prevede, in continuità coi lavori già eseguiti, la divisione delle funzioni, realizzando il percorso riservato ai pedoni e una pista ciclabile in asfalto con rivestimento in resina rossa a doppio senso di marcia. Nuove pensiline di fermata del Tpl, analoghe a quelle già realizzate sul lato mare, pavimentazione in gres bianco e grigio, nuovi riquadri intorno agli alberi presenti con griglie in corten. Inoltre verranno riorganizzate le posizioni delle fermate aumentandone la distanza reciproca, in modo da ottenere spazi di manovra più agevole, con un allargamento dell’attuale marciapiede.

Il cantiere – che avrà inizio da mercoledì’ 26 luglio – è suddiviso in 3 fasi successive. La prima da Corso Giovanni XXIII, fino a via Gambalunga; la seconda da via Gambalunga fino a via Tonti; ed infine da via Tonti fino al civico 16 compreso.

Questo secondo intervento il cui termine è previsto per i primi mesi del 2024, include anche un incremento della pubblica illuminazione e fa parte del progetto denominato “Bike to Work 2021”. Il costo complessivo è di circa 621 mila euro, somma che è finanziata dalla Regione per più del 90%.

“Le nuove piste ciclabili e i nuovi marciapiedi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – come nel lato mare, dove i lavori sono già stati conclusi, sono provvisti di pavimentazione con percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti e sono opportunamente raccordati con i percorsi esistenti. Interventi che rendono più moderno, sicuro e fruibile uno dei piazzali più importanti della nostra città, destinato all’accoglienza dei turisti. L’obiettivo è quello, di completare anche a monte del piazzale una riqualificazione che favorisce l’accessibilità delle fermate del Tpl e amplia gli spazi di attesa a favore degli utenti, in modo da garantire una migliore fruizione dell’area, soprattutto nelle ore di punta per pendolari e studenti.”