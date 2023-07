Grazie al Fondo Carta Erica UniCredit, supporto al progetto finalizzato all’acquisto di attrezzature per lo sviluppo del laboratorio di pasta fresca.

“Mani in pasta” è il progetto de L’Accoglienza Coop. Soc. di Forlì che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.

Il contributo della banca consente di acquistare una serie di attrezzature per sviluppare il laboratorio di pasta fresca per la produzione di prodotti che possano essere venduti consentendo l’inserimento lavorativo di persone disabili o con fragilità specifiche.

Gilberta Masotti, presidente della cooperativa, sottolinea l’importanza del contributo ricevuto: “Grazie a questo supporto gli spazi di lavoro sono stati dotati di attrezzature utili a potenziare l’attività del laboratorio pasta fresca e quindi a migliorare ulteriormente le competenze lavorative delle persone con disabilità che abbiamo in carico, favorendone così crescita personale e sociale. Tutto questo ci ha permesso inoltre di aumentare la capacità produttiva e di conseguenza il numero di persone che possiamo accogliere ogni giorno”.

Dal 2005, anno di attivazione del progetto carta etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato più di 1.240 progetti in tutta Italia, destinando oltre 33 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.