L’operazione dei carabinieri in piazza Cesare Battisti

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del dipendente NOR hanno tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un ragazzo 24enne che, poco prima, era stato controllato dai militari durante un mirato servizio antidroga nei pressi della fermata della Metromare di piazza Cesare Battisti.

In particolare, il ragazzo era stato osservato nel cedere, poco prima, una dose di stupefacente ad un’altra persona che però alla vista dei militari si è subito dato alla fuga gettando a terra la dose appena acquistata.

I Carabinieri riuscivano, comunque, a bloccare l’indagato la cui successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altre 2 dosi della stessa sostanza, per un totale di circa 15 gr di hashish, oltre a 225 euro in contanti che sono stati ritenuti il guadagno della presunta attività di spaccio, considerato che il giovane è disoccupato e senza fissa dimora.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del giudizio per direttissima previsto per questa mattina.