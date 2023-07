Trovati 11 grammi di cocaina e 460 euro in contanti

Si è conclusa ieri pomeriggio un’operazione di contrasto allo spaccio che ha portato la Polizia Locale di Rimini ad arrestare una persona in un Hotel nella zona centrale della città.

Già da alcuni giorni gli uomini in borghese della squadra giudiziaria stavano tenendo sotto controllo una persona che era stata segnalata, in quanto vista in attività sospette. Movimenti strani e incontri frequenti con diverse persone, confermati dai pedinamenti degli uomini in abiti civili della Polizia Locale. Le attività di controllo, iniziate da qualche giorno, si sono concluse ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno deciso di intervenire bussando alla camera dell’hotel in cui l’uomo era alloggiato, per una semplice identificazione personale. Un controllo dei documenti durante il quale il personale della Polizia Locale ha notato, sulla scrivania della camera, la presenza di sostanze stupefacente e un bilancino di precisione.

Da li è scattata la perquisizione della camera, disposta dal Pubblico Ministero da cui è emerso il rinvenimento di 11 grammi di cocaina – già suddivisa e preparata in dosi pronte alla vendita – un pezzetto intero di sostanza stupefacente del tipo hashish di 5,30 grammi, oltre al bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi. Materiale sottoposto a sequestro a cui si è aggiunta anche la somma di 460 euro rinvenuta nella camera e ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo di origini extracomunitarie, classe 98, risultato anche irregolare sul territorio dello Stato, è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale, dove ha trascorso la notte. Nella giornata di oggi si presenterà davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.