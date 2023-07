Il 23enne in stato di ebbrezza aveva infastidito alcuni passanti prima dell’intervento dei militari

I Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato in flagranza un 23enne straniero che ora dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, il giovane, questa notte, all’ingresso di una manifestazione musicale a Secchiano di Novafeltria, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe infastidito alcuni partecipanti all’evento, diventando molesto. Sul posto erano presenti i Carabinieri della Stazione di Novafeltria che sono subito intervenuti per calmarlo.

Il giovane, però, alla vista dei militari, si è agitato opponendo una violenta resistenza. I Carabinieri hanno tentato più volte di tranquillizzarlo ma il 23enne ha iniziato a colpirli con calci e pugni. È stato necessario l’intervento di quattro militari per contenerlo ed immobilizzarlo, tanto che due dei militari hanno riportato delle lesioni personali refertate dal pronto soccorso locale.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto per “resistenza e lesioni a pubblico ufficiale”.