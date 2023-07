Booking.com: Rimini seconda solo a Roma tra le mete più cercate attraverso il portale

Rimini è la regina dell’estate: l’“incoronazione” arriva dall’edizione 2023 dell’Osservatorio Italiano JFC delle Destinazioni Balneari, lo studio che analizza mode, tendenze e previsioni delle vacanze al mare degli italiani. Lo studio, effettuato nel periodo tra il 29 maggio e il 27 giugno 2023, prende in considerazione 120 destinazioni balneari dello Stivale, dal Friuli alla Puglia, dalla Liguria alla Calabria, fino a Sicilia e Sardegna, con lo scopo di stilare la classifica delle località preferite per le vacanze, individuando anche alcune graduatorie specifiche: la destinazione balneare più “green”, quella più “family”, vale a dire ideale per le vacanze delle famiglie con bambini, quella più “giovanile” infine, la destinazione più “trendy”. Rimini risulta quindi essere la destinazione top nella classifica generale (3.677 voti), mantenendo lo scettro di regina dell’estate già ottenuto lo scorso anno. A seguire Rimini sono Jesolo, Cervia-Milano Marittima, Riccione e Alghero. Rimini svetta anche nel ranking delle mete più adatte alle famiglie con bambini, confermano anche in questo caso la leadership ottenuta nel 2022, precedendo Cattolica e Lignano Sabbiadoro. Rimini, Riccione e Gallipoli compongono in ordine il podio della classifica delle destinazioni più giovanili.

Lo studio offre anche spunti interessanti di analisi rispetto alle tendenze riscontrabili in questa prima parte di stagione balneare, dalla partenza lenta legata al meteo, all’aumento dell’offerta da parte delle strutture ricettive della formula di solo pernottamento e colazione rispetto alla pensione completa, alla ricerca da parte dei turisti di una vacanza sostenibile, con la possibilità di spostarsi senza auto. Interessante anche l’analisi sui servizi più richiesti dagli ospiti, che secondo l’esito dell’indagine danno priorità ai servizi di spiaggia (con un punteggio di 9,8 su 10), poi alla proposta di eventi e alla possibilità di fare visite guidate ed escursioni.

“E’ di oggi anche un’altra classifica, resa nota oggi da Booking.com, che vede Rimini seconda sola a Roma tra le mete più ricercate dagli italiani attraverso il portale di prenotazioni on line per i viaggi nel Belpaese – è il commento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Al di là delle specifiche graduatorie, gli esiti delle analisi indicano come la nostra città goda sempre di un elevato grado di notorietà e soprattutto di un’alta appetibilità nei confronti del mercato interno, confermandosi come la meta delle vacanze estive degli italiani”.

“Rimini si riconferma regina dell’estate 2023 nella classifica delle destinazioni balneari italiane e al top per famiglie con bambini e per i giovani in cerca di divertimento – commenta Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini – Sono riconoscimenti importanti che vengono attribuiti alla capitale italiana delle vacanze balneari e che la vedono ancora una volta quale trend setter nel Bel Paese. Il know how turistico che la città – nel suo complesso a livello pubblico e privato – sa mettere in campo, dimostra che Rimini è per tutti: dalle famiglie ai giovani. Una destinazione, dunque, che ha sempre fatto della sua ricca e molteplice offerta turistica il suo punto di forza e che è capace di dimostrare fino in fondo il significato della parola accoglienza”.