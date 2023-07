La sindaca fino allo scorso 14 giugno: “I dirigenti e il personale del Comune stanno lavorando molto bene: avevamo fatto un buon lavoro in termini di pianificazione. Se il commissariamento non sarà lungo, i danni alla città saranno limitati”

“Basta sciacallaggio sulla pelle di Riccione. Gli eventi sono stati tutti confermati: dalle Albe in controluce a Carmen Consoli a Ciné ne abbiamo già pienamente apprezzato il livello qualitativo. Resta l’eccezione di Balamondo, principalmente per scelta del gruppo Casadei che in assenza di un’amministrazione in carica ha preferito trasferire lo spettacolo in un’altra località. Per Cinema in giardino i soldi ci sono. Dopo che si era passati in pochi anni da meno di 10mila euro a 42mila, a conti fatti, avevamo programmato 20mila euro e crediamo che siano pienamente congrui per la compartecipazione del Comune di Riccione alla kermesse. Le condizioni per confermare Cinema in giardino ci sono tutte e mi risulta che ci sia la volontà anche del Comune: ora dipenderà dalla scelta degli organizzatori”. Lo dice Daniela Angelini, sindaca fino allo scorso 14 giugno e in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar che ha annullato le elezioni del giugno 2022, precisando che “è la prassi, per un’amministrazione comunale in carica, approvare delibere anche in prossimità degli eventi se c’è la piena volontà politica e sussistono le condizioni economiche”. Nessun ritardo, dunque, ordinarie dinamiche amministrative “su cui nessuno è titolato a speculare”.

Daniela Angelini ci tiene inoltre a ringraziare tutti i dirigenti e in generale tutto il personale del Comune di Riccione per il prezioso lavoro che stanno svolgendo, portando avanti una macchina organizzativa complessa in un periodo particolarmente complicato e delicato come quello della stagione estiva. “Avevamo compiuto un buon lavoro in termini di programmazione – rileva – ma non è semplice portare avanti dei progetti in assenza di una guida politica. Osservo però che ogni settore sta producendo i risultati sperati e che la stagione turistica – al netto delle significative e oggettive difficoltà che non hanno certo un’origine di carattere locale – sta procedendo nel migliore modo possibile”. La sicurezza è pienamente garantita – “anche in questo caso al netto di qualche episodio più o meno tipico per il periodo sul quale invito a non fare sciacallaggio ai danni della città” -, il settore turismo è a pieno regime, i lavori pubblici proseguono “secondo la pianificazione che avevamo approvato” e anche tutti gli altri settori stanno producendo i risultati attesi.

Resta il capitolo progetti del Pnrr. “Abbiamo una dirigente molto competente – conclude Angelini – e abbiamo pertanto la piena consapevolezza che stia portando a compimento tutti i passaggi necessari per dare continuità ai grandi progetti, riuscendo peraltro a portare avanti i lavori pubblici in attesa del nuovo dirigente”.

Angelini ribadisce la necessità di non drammatizzare la situazione: non favorirebbe affatto la nostra città. “Come ho già detto, se il commissariamento sarà di breve durata i danni per la città saranno limitati. Al contrario, se dovesse prolungarsi nel tempo verrebbe meno quella necessaria opera di programmazione che abbiamo fin qui compiuto”.