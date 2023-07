Ieri mattina il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale di Rimini ha ricevuto, da una delegazione del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ODV – ANC di Rimini, la donazione di 1000 euro.

La donazione è stata consegnata dal Presidente del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ODV Giampaolo Lira e alcuni rappresentanti, al Direttore della Chirurgia Pediatrica della Romagna, Dott. Vincenzo Domenichelli.

“Esprimo gratitudine per il sostegno che il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ODV – ANC di Rimini, ha scelto di dare all’Ospedale di Rimini e in particolare alla Chirurgia Pediatrica per supportare la formazione e la ricerca. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure”. Sono le parole di ringraziamento del direttore, dott. Domenichelli – in un contesto economico davvero complicato, in cui è particolarmente importante avere a disposizione risorse per fare fronte ai bisogni infiniti, in particolare per un’azienda sanitaria di grandissime dimensioni come quelle della Romagna.

“Per noi del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ODV sono strumenti per sostenere le comunità in cui operiamo, oltre alle svariate attività a titolo di volontariato che svolgiamo sul campo, tra cui l’attività di soccorso delle popolazioni colpite da terremoto, l’ attività di antincendio boschivo, l’attività che abbiamo svolto nel corso dell’emergenza sanitaria o in caso di calamità idrogeologiche ” – ha dichiarato il presidente Giampaolo Lira, – “Essere vicini alle Comunità in cui operiamo è parte del DNA del Nucleo e lo facciamo con gesti concreti e ogni anno ci impegniamo a destinare una quota dei nostri introiti in donazione e quest’anno siamo contenti di supportare la chirurgia pediatrica di Rimini.”