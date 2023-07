I giovani avevano preso di mira un supermercato e poi avevano cercato di scappare

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione hanno arrestato in flagranza tre giovani in flagranza del reato di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale, in concorso tra di loro.

Attivati da una segnalazione urgente pervenuta alla Centrale Operativa, i militari hanno. raggiunto immediatamente un supermercato nel cuore di viale Ceccarini, ed hanno preso contatto con uno dei cassieri che, ancora tramortito, spiegava che poco prima era stato spintonato da un ragazzo di evidente origine straniera ed era caduto a terra, sbattendo la testa. La vittima riferiva inoltre di aver colto i giovani mentre tentavano di guadagnarsi la fuga senza pagare, ma il suo tentativo di frapporsi tra loro e l’uscita era finito con la violenza.

Grazie alla visione del sistema di videosorveglianza del supermercato ed alla descrizione fornita dal cassiere, i Carabinieri hanno raccolto, in brevissimo tempo, informazioni utili per individuare i presunti autori e si ponevano subito dopo alla loro ricerca, riuscendo a rintracciare tre di loro presso la fermata della Metromare di Riccione, in procinto di lasciare la città. Nel corso delle operazioni di identificazione, peraltro, due dei giovani reagivano con violenza alle Forze dell’Ordine, cercando di sottrarsi ai controlli e ciononostante venendo fermati e condotti in caserma. All’interno dello zaino di uno dei tre, veniva rinvenuta la refurtiva, subito restituita all’avente diritto.

Al termine di tutti i necessari accertamenti, i tre venivano dichiarati in stato di arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.