I lavori termineranno nella giornata di oggi e la viabilità verrà completamente ripristinata.

Sono terminati con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori eseguiti dai tecnici di Anthea per la manutenzione del cavalcavia di via San Martino in Riparotta.

L’intervento, iniziato lo scorso 19 giugno, ha visto la ricostruzione dei giunti di dilatazione in “gomma armata”, il taglio della pavimentazione e la sua parziale demolizione, la preparazione del fondo, la fornitura e posa di elemento di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione dei massetti laterali e la fornitura e posa degli elementi in gomma armata ancorati alla soletta, oltre al parziale rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso della sede stradale. I lavori terminano nella giornata di oggi e la viabilità viene subito completamente ripristinata.

L’intervento, realizzato da Anthea, fa parte degli interventi previsti dal programma delle manutenzioni dei lavori pubblici 2023 riguardanti 7 infrastrutture, tra ponti e sottopassi, del territorio comunale, dei quali 5 già realizzati (ponte di via Marecchiese, sottopasso di Viale Carlo Zavagli, sottopasso di via Parigi, ponte Via Santa Aquilina, sovrappasso di via San Martino in Riparotta).